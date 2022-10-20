Коллекционеры-клептоманы и депутат-лихач. 10 фактов о Бийске от историка

Какой клад нашли в Бийске, что запечатано в фундаменте знаменитого пассажа Фирсова, где близнец Ленина и какое отношение к городу имеет Харатьян? Обо всем этом altapress.ru рассказал кандидат исторических наук и директор музея истории алтайской духовной миссии Павел Коваленко. Он провел нам небольшую экскурсию во время пресс-тура, посвященному аудиогиду по Чуйскому тракту от «Алтайтурцентра».

Коммунисты на «святых» улицах

Улицы Иркутская и Ростовская получили свои названия в 1909-м — в год 200-летия Бийска. На самом деле они носят имена святых Иннокентия Иркутского и Дмитрия Ростовского.

«Советские власти, видимо, думали, что эти наименования — в честь Иркутска и Ростова, Великого или -на-Дону, поэтому не сменили их, — объясняет Коваленко. — Так все эти годы коммунисты жили на улицах почитаемых в России святых».

Интересно, что на Иркутской улице располагалась знаменитая иконописная мастерская Архипа Борзенкова, уроженца Сросток. Он вместе с народными мастерами создавал также позолоченные иконостасы. «В начале XX века артель от фундамента по крест возводила деревянные и каменные храмы „под ключ“ по всему региону», — рассказывает историк.

Ленин в шапке

Памятник «Ленину в шапке» — не единственный в России, как думают некоторые бийчане. На самом деле их пять, уточняет Коваленко. Ближайший «близнец» находится в городе Минусинск Красноярского края.

«Автор — Христофор Геворкян. Наверное, думал, что в Сибири круглый год холодно, поэтому одел Ленина основательно», — шутит наш экскурсовод.

Также в Бийске есть «Ленины» в летнем и демисезонном варианте.

Клад прекрасной дамы

В бывшей мужской гимназии (на углу улиц Розы Люксембург и Льва Толстого) нашли клад. Это произошло в 2001 году при реставрации здания.

Рабочие обнаружили металлическую коробку из-под дореволюционных сладостей, где лежали семь больших деревянных ложек, двое золотых карманных часов с гравировкой «В.А.С». на откидных крышечках с бриллиантами, женские золотой кулон, куда вправлялся портрет возлюбленного.

Павел Коваленко. Ирина Пергаева.

Половину клада передали в Бийский краеведческий музей. Как выяснили его сотрудники, загадочная «В.А.С» — никто иная, как Валентина Антоновна Сенгалевич. Это дочь полковника Копылова, который построил эту гимназию для города в начале XX века. Некоторое время семья жила на втором этаже.

Грязный коллекционер

Павел Коваленко стал свидетелем «ЧП» произошедшего с памятником основателю Бийска Петру I.

В 2011 году, солнечным июльским утром, которому предшествовали сильный дождь и гроза, он привел к изваянию экскурсантов. И долго извинялся за беспорядок.

«Видимо, накануне какой-то товарищ в грязной обуви пытался залезть по граниту и сесть на лошадь рядом с Петром, — говорит историк. — Стало стыдно. Потом внимательно присмотрелся и увидел: шпаги-то нет!».

Бийск. Памятник Петру I. Ирина Пергаева. Бийск. Ирина Пергаева. Бийск. Ирина Пергаева.

Экскурсовод забил тревогу. Завели уголовное дерево, но «коллекционера так и не нашли». «Через два месяца автор „Петра“ Сергей Исаков приехал открывать памятник Петру и Февронии со шпагой № 2, — рассказывает краевед. — И на этот раз закрепил ее на две точки опоры».

Дополнительный, уже не криминальный факт — 20 лет назад на месте Памятника стояла большая круглая клумба. 30 лет назад — рядом был памятник Владимиру Ленину. 90−100 лет назад — стадион, где горожане катались зимой на коньках. А более века назад здесь находились центральные базарные весы, где «бизнесмены» взвешивали товар и платили пошлину.

Коллекционер-тихушник

Второе «ЧП» произошло уже с тем самым памятником Петру и Февронии, на установку которого скульптор приехал с петровской шпагой.

Как рассказывает Коваленко, в 2012 году неизвестный ночью похитил из рук ангела крест. И, вроде, обычная история. Только пропажу не замечали полтора месяца.

Бийск. Памятник Петру и Февронии. Ирина Пергаева. Бийск. Памятник Петру и Февронии. Ирина Пергаева. Бийск. Памятник Петру и Февронии. Ирина Пергаева.

«Всех экскурсоводов, директоров музеев приглашали на допрос, — вспоминает историк. — Полицейские долго пытались понять, когда случилась кража. Но откуда мы знаем, не каждый же день проводим экскурсии по старому городу!»

Пропажу, конечно, не нашли и установили другой крест — цвет его металла выделяется в монохромной композиции.

Интересно, что в Бийске есть еще один памятник Петру и Февронии. Он стоит у проходной Сибприбормаша в Александровском парке. Скульптор тот же — Сергей Исаков.

Бийский Need for Speed

На улице Льва Толстого стоят дома купца второй гильдии Александра Хакина. Он владелец первого автомобиля в Бийске, еще до революции, в XIX веке.

Бийск. Торговый дом Хакина. Ирина Пергаева.

«У него был „Форд“, на котором он рассекал по улицам города, сшибал и давил куриц постоянно», — рассказывает Коваленко. Жители писали на «Шумахера» жалобы в газету и городскому голове, чтобы остановить безобразие.

Но все было ни по чем, потому что он сам был гласным городской думы. То есть депутат.

Сейчас дома Хакина передали центральной городской библиотеке, чье здание примыкает к ним. Ходили разговоры о том, что после реставрации (которая рано или поздно случится) в одном разместят фонд редкой литературы, в другом — музей книги.

Кладбище и Харатьян

В Бийске есть уникальное старинное Вознесенское кладбище. Как подчеркивает Павел Коваленко, в этом году некрополю исполнилось 250 лет.

Под кронами вековых деревьев стоит масса старинных надгробий: из мрамора, яшмы, порфирита, гранита и других. Правда, в полуразрушенном состоянии. Когда-то там был 30-метровый храм Вознесения Господня и две часовни, от которых не осталось и следа.

Павел Коваленко. Ирина Пергаева.

«Такие некрополи мало где сохранились в Сибири. Ближайшие — в Тобольске и Красноярске, — рассказывает краевед. — 6−7 лет назад на него приезжал Дмитрий Харатьян искал могилу прадеда Петра Тизенко: предки артиста по линии матери из Бийска. Но так и не нашел».

Маралы и часы

Как рассказал Коваленко, помимо знаменитого музея Чуйского тракта в Бийске есть еще два уникальных учреждения.

Это «Музей часов», крупнейший в Сибири, и самая крупная школьная экспозиция в Алтайском крае. Здесь собраны 3.5 тыс. механизмов XIX-XXI веков. Находится в Муроцевском переулке, 6.

И частный музей алтайского марала (Иркутская, 26), где собрано все, что может быть связано с этими животными: картины, фигурки, книги, панты и многое другое.

Фундамент со стеклом

Немного фактов о символе Бийска — пассаже купца-миллионера Андрея Фирсова. Как рассказывает краевед, на его месте еще в 1900-м году было болото, которое осушили.

Бийск. Пассаж Фирсова. Ирина Пергаева. Бийск. Пассаж Фирсова. Ирина Пергаева. Бийск. Пассаж Фирсова. Ирина Пергаева.

В 1907 году здание уже стояло на земле. Для его фундамента использовали уникальный изоляционный материал. «Чтобы не сырели стены, прямо в раствор между слоями кирпича проложили листовое богемское стекло, — говорит Коваленко. — Поэтому здесь никогда не замерзали окна и стены были сухими».

Краевед рассказал предание о том, как купец пришел к такому смелому дизайнерскому проекту. Андрей Фирсов любил путешествовать за границей, увидел похожий дом в Ницце и захотел возвести такой же пассаж. Архитектор оказался жив и создал для купца проект с доработками, который и воплотили бийские мастера чуть больше, чем за пять лет.

Пассаж несколько раз горел. Последний крупный пожар был в декабре 2007 года. Сейчас здание находится в муниципальной собственности. Власти подготовили проект восстановления. Планируется, что на первом этаже разместится ЗАГС.

Ошибочка вышла

На представляющем историю города баннере, который растянут на здании по ул. Советской, 2, прямо напротив памятника Петру I, есть ляп. Именно на изображении в центре, который показывает XIX век.

Бийск. Ирина Пергаева.

Как говорит Коваленко, это не Бийск, ведь трамваев в городе просто не было.