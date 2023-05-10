Компания Сибирь-Полиметаллы высадила в Змеиногорске Аллею трудовых династий

В высадке деревьев приняли участие как представители трудовых династий, так и руководители предприятия. Распланировав пространство культурно-исторического центра Змеиногорска, им удалось создать настоящую еловую аллею. Каждую ель украшает табличка, которая рассказывает, символом чьей династии она является. Елена Долгалева, мастер Рубцовской обогатительной фабрики, после посадки дерева с гордостью установила свою табличку. На ней указана двойная фамилия Долгалевы-Белоусовы, так как в Сибирь-Полиметаллы трудится она и ее сын. К сожалению, он не смог присутствовать на мероприятии, но Елена уверена, что теперь они всей семьей будут часто приходить сюда и ухаживать за своим семейным деревом.
В прошлом году на праздновании Дня шахтера мы учредили специальные дипломы трудовых династий предприятия. А в этом году решили подарить каждой семье, которая трудится у нас, свой личный символ династии. Одна из наших корпоративных ценностей – уважение, поэтому мы бережно и заботливо относимся к каждому сотруднику, а также выражаем особый почет тем, кто создает и продолжает трудовую династию, работая в Сибирь-Полиметаллы, — рассказал генеральный директора АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев.
Теперь в Сибирь-Полиметаллы символ трудовой династии есть у семей Турнаевых, Дроздовых, Тараненко, Горбик, Редлер, Балаганских, Ящук, Карачевцевых, Бахтиных, Шеменевых, Ставских, Сухоруковых, Долгалевых-Белоусовых, Бодрызловых, Сидорищиных, Заёнцевых, Гельгенберг. В планах у компании продолжить эту традицию и пополнять Аллею новыми деревьями и именами.
Сегодня мы совершили еще один важный шаг в истории нашей компании и нашего города – увековечили вклад семей, которые преданы своему делу и предприятию, а также дополнили образ культурно-исторического пространства Змеиногорска. Я очень надеюсь, что спустя годы наши дети и внуки будут с гордостью беречь это место и пополнять его новыми деревьями и именами, продолжая трудовой путь своих родителей, — Алексей Кох, руководитель по подготовке производства АО «Сибирь-Полиметаллы».