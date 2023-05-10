10 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Компания Сибирь-Полиметаллы высадила в Змеиногорске Аллею трудовых династий

Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы 5 мая создал на территории исторического центра Змеиногорска новое культурно-общественное пространство – Аллею трудовых династий предприятия. Теперь «старый» квартал и любимое место отдыха змеиногорцев украшают 18 именных елей, которые стали живыми символами сотрудников компании.

Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий.
Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

В высадке деревьев приняли участие как представители трудовых династий, так и руководители предприятия. Распланировав пространство культурно-исторического центра Змеиногорска, им удалось создать настоящую еловую аллею. Каждую ель украшает табличка, которая рассказывает, символом чьей династии она является. Елена Долгалева, мастер Рубцовской обогатительной фабрики, после посадки дерева с гордостью установила свою табличку. На ней указана двойная фамилия Долгалевы-Белоусовы, так как в Сибирь-Полиметаллы трудится она и ее сын. К сожалению, он не смог присутствовать на мероприятии, но Елена уверена, что теперь они всей семьей будут часто приходить сюда и ухаживать за своим семейным деревом.

Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий.
Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

В прошлом году на праздновании Дня шахтера мы учредили специальные дипломы трудовых династий предприятия. А в этом году решили подарить каждой семье, которая трудится у нас, свой личный символ династии. Одна из наших корпоративных ценностей – уважение, поэтому мы бережно и заботливо относимся к каждому сотруднику, а также выражаем особый почет тем, кто создает и продолжает трудовую династию, работая в Сибирь-Полиметаллы, — рассказал генеральный директора АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев.

Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий.
Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

Теперь в Сибирь-Полиметаллы символ трудовой династии есть у семей Турнаевых, Дроздовых, Тараненко, Горбик, Редлер, Балаганских, Ящук, Карачевцевых, Бахтиных, Шеменевых, Ставских, Сухоруковых, Долгалевых-Белоусовых, Бодрызловых, Сидорищиных, Заёнцевых, Гельгенберг. В планах у компании продолжить эту традицию и пополнять Аллею новыми деревьями и именами.

Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий.
Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

Сегодня мы совершили еще один важный шаг в истории нашей компании и нашего города – увековечили вклад семей, которые преданы своему делу и предприятию, а также дополнили образ культурно-исторического пространства Змеиногорска. Я очень надеюсь, что спустя годы наши дети и внуки будут с гордостью беречь это место и пополнять его новыми деревьями и именами, продолжая трудовой путь своих родителей, — Алексей Кох, руководитель по подготовке производства АО «Сибирь-Полиметаллы».

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость