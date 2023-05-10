Компания Сибирь-Полиметаллы высадила в Змеиногорске Аллею трудовых династий

В высадке деревьев приняли участие как представители трудовых династий, так и руководители предприятия. Распланировав пространство культурно-исторического центра Змеиногорска, им удалось создать настоящую еловую аллею. Каждую ель украшает табличка, которая рассказывает, символом чьей династии она является. Елена Долгалева, мастер Рубцовской обогатительной фабрики, после посадки дерева с гордостью установила свою табличку. На ней указана двойная фамилия Долгалевы-Белоусовы, так как в Сибирь-Полиметаллы трудится она и ее сын. К сожалению, он не смог присутствовать на мероприятии, но Елена уверена, что теперь они всей семьей будут часто приходить сюда и ухаживать за своим семейным деревом.

Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий. Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

В прошлом году на праздновании Дня шахтера мы учредили специальные дипломы трудовых династий предприятия. А в этом году решили подарить каждой семье, которая трудится у нас, свой личный символ династии. Одна из наших корпоративных ценностей – уважение, поэтому мы бережно и заботливо относимся к каждому сотруднику, а также выражаем особый почет тем, кто создает и продолжает трудовую династию, работая в Сибирь-Полиметаллы, — рассказал генеральный директора АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев.

Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий. Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

Теперь в Сибирь-Полиметаллы символ трудовой династии есть у семей Турнаевых, Дроздовых, Тараненко, Горбик, Редлер, Балаганских, Ящук, Карачевцевых, Бахтиных, Шеменевых, Ставских, Сухоруковых, Долгалевых-Белоусовых, Бодрызловых, Сидорищиных, Заёнцевых, Гельгенберг. В планах у компании продолжить эту традицию и пополнять Аллею новыми деревьями и именами.

Коллектив компании Сибирь-Полиметаллы высадил в Змеиногорске Аллею трудовых династий. Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».