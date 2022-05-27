Компенсации семьям, выплаты врачам и экообразование. Какие важные для региона решения поддержали алтайские депутаты

26 мая в Барнауле состоялась девятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Повестка включала ряд важных и даже судьбоносных законопроектов — это и компенсации для многодетных семей, которые стоят в очереди на земельные участки, и новые выплаты врачам, помогающие их закреплению в регионе, и всеобъемлющее экологическое образование, о необходимости которого говорится уже давно. Как проходило обсуждение, и что еще было принято, читайте в репортаже altapress.ru.

Компенсации многодетным семьям

Законопроект о предоставлении многодетным семьям денежной выплаты вместо земельного участка стал совместной инициативой двух фракций — «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду».

Как рассказала председатель комитета по социальной защите и занятости населения, член фракции «Единая Россия» Ирина Солнцева, право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетные семьи получили еще в 2011 году. В законе тогда было прописано условие: участок должен быть оборудован инженерной инфраструктурой.

Количество претендующих в каждым годом увеличивалось, а отвечающей требованиям земли не хватало.

Законопроект, регламентирующий выплату компенсаций взамен земельных участков в Алтайском крае, в первом чтении был принят в августе 2021 года. Право на получение выплаты будут иметь граждане, имеющие пять и более детей, и стоящие в соответствующей очереди.

На данный момент таких семей в очереди — 192. Размер единовременной выплаты составит 200 тыс. рублей. Для этого в бюджете предусмотрено 38,4 млн рублей.

«Предложенная мера, во-первых, поможет сократить очередь многодетных семей на бесплатные земельные участки, кроме того, поможет тем семьям, которые не готовы ждать очереди на предоставление участка», — прокомментировала депутат.

Председатель комитета подчеркнула, что выплата будет иметь целевой характер. Она может быть направлена на приобретение земельного участка под жилищное строительство, ведение садоводства, личного подсобного хозяйства, включая уплату первоначального взноса при получении кредита.

Также средства можно направить на приобретение, строительство жилого помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Депутаты поддержали инициативу в окончательном чтении.

Выплаты молодым врачам

Еще одно важное решение на майской сессии поддержали в Алтайском Заксобрании. Речь идет о законопроекте в сфере здравоохранения, призванном помочь в привлечении и закреплении медицинских кадров в регионе.

Такая инициатива была предложена губернатором региона Виктором Томенко и фракцией «Единая Россия».

«Кадровый дефицит в здравоохранении — это самый важный и самый острый вопрос. Мы рассчитываем, что меры, прописанные в данном законопроекте, позволят не только удержать специалистов, но и привлечь новые кадры», — отметил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Одной из форм поддержки предложены компенсационные выплаты разным категориям врачей.

9-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Фото: пресс-служба АКЗС

Так, фельдшерам, впервые трудоустроившимся в медицинскую организацию в течение полугода после получения допуска к профессиональной деятельности, ежемесячно будут выплачивать 6 тыс. рублей в первый год работы, 9 тыс. рублей во второй и 15 тыс. рублей в третий.

Предусмотрена поддержка для участковых врачей-терапевтов и педиатров, впервые устроившихся на работу. Доплата будет начисляться также в течение трех лет: в первый год в размере 9 тыс. рублей, 13,5 тыс. рублей и 22,5 тыс. рублей по годам соответственно.

Установлены и ежемесячные выплаты специалистам, работающим в межрайонных медицинских организациях по специальности «акушерство и гинекология», «анестезиология-реаниматология», «хирургия». За выездное обслуживание населения в межрайонном округе они будут дополнительно получать по 10 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрены выплаты для врачей-наставников.

«Для молодежи главными мотивирующими факторами являются не только заработная плата, но и чувство защищенности, в том числе юридической, а также развитие в профессии. В этой части министерством принято решение об усилении и развитии системы наставничества», — отметил в своем выступлении депутат фракции «Единая Россия» Артем Сафонов.

9-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Фото: пресс-служба АКЗС

По словам Дмитрия Попова, средства в краевом бюджете в размере около 1,5 млрд рублей для предоставления выплат предусмотрены на ближайшие три года.

Министр здравоохранения попросил депутатов оперативно предоставить свои предложения по данному законопроекту, чтобы уже в следующем месяце принять его в окончательном чтении. Это позволит как можно скорее начать выплаты врачам.

Депутаты единогласно такое решение поддержали.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:

— Мы ожидаем, что в ближайшие годы увеличится число сотрудников, которые придут работать в систему здравоохранения. Это до 600 врачей и более 1 тыс. специалистов среднего звена. Средства на предоставление выплат в краевом бюджете заложены. Я надеюсь, что кадровые вопросы в медицине постепенно начнут решаться.

9-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Фото: пресс-служба АКЗС

Всеобъемлющее экологическое образование

Еще одна инициатива, поддержанная депутатами, касалась экологического образования, просвещения и формирования соответствующей культуры в Алтайском крае. Законопроект был предложен губернатором совместно с общественной палатой региона.

Разработчики подчеркивают: отдельные законодательные документы частично касаются данной темы. Вместе с тем, в силу разобщенности норм, правовое регулирование в названной сфере носит несистемный характер.

«Законопроект определяет понятийный аппарат, закрепляет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций в сфере экологического образования и воспитания, экологического просвещения и формирования экологической культуры, а также формы участия и меры поддержки организаций и граждан, волонтерских объединений, осуществляющих деятельность в названной сфере», — подчеркнул Василий Куц, заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края.

9-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Фото: пресс-служба АКЗС

По его словам, законопроект поддерживается представителями экологической общественности. На сегодняшний день аналогичные документы приняты в 23 регионах России, в том числе — в Томской и Кемеровской областях, Республике Алтай и других.

Какие еще обсуждались вопросы

Отчет Счетной палаты

Со своим традиционным ежегодным отчетом перед депутатами АКЗС выступил руководитель Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок. По его словам, количество проверок в 2021 году выросло, как и число выявленных нарушений. По итогам было возбуждено одно уголовное дело, еще одно находится в стадии доследственной проверки. Большая часть нарушений касалась освоения бюджетных средств, проведения госзакупок.

Получение наград

Алтайские депутаты поддержали предложение об изменении требований к получению ордена «За заслуги перед Алтайским краем». Законопроект устанавливает следующие требования к кандидатам на присвоение звания: наличие двух государственных наград Российской Федерации, РСФСР или СССР либо наличие одной государственной награды. Кроме того, одним из условий награждения орденом «За заслуги перед Алтайским краем» предлагается установить отсутствие неснятой судимости и факта уголовного преследования.

Пушкинские карты

Депутаты АКЗС поддержали изменения возрастного ценза пользователей «Пушкинской карты». Они предложили сделать ее доступной гражданам с 6 до 22 лет и решили обратиться по этому поводу в Госдуму. Напомним, «Пушкинские карты» действуют в России с 2021 года. Они позволяют молодежи бесплатно посещать музеи, кинотеатры, театры, концерты. Каждому пользователю карты для этого ежегодно начисляется по 5 тыс. рублей. В Алтайском крае принимают «Пушкинские карты» 46 организаций культуры, причем как государственные, так и частные.