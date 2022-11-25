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Жизнь

Кому в декабре положена двойная пенсия, рассказала экономист

Некоторым категориям граждан за январь 2023 года выплатят пенсию в декабре. Об этом агентству «Прайм» сообщает кандидат экономических наук, кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

«Пенсионеры с начислением пенсии до восьмого числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Если денежные средства приходят после восьмого числа, то выплата придет в соответствии с графиком», — уточняет эксперт.

Новогодних доплат к пенсии нет. Некоторые работодатели все же предоставляют своим сотрудникам, находящимся на пенсии, материальную выплату до четырех тыс. рублей. Также это могут быть продуктовые наборы или подарки.

Ранее стало известно, что прибавку к пенсии добавят российским пенсионерам — однако не всем.

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