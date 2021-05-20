Кондитерский магазин вводил в заблуждение сладкоежек в Алтайском крае

Кондитерский магазин «Тортель» вводил в заблуждение покупателей в Алтайском крае. Это выяснилось после проверки региональной антимонопольной службы.

Покупатель увидел в витрине магазина рекламу акции «Счастливый час с 19:00 до 20:00 -25%", решил выгодно приобрести торт, но товар продали без скидки.

Отказываясь делать скидку, продавец сослался на то, что акция распространяется только на выпечку, а торты в ней не участвуют.

Покупатель не растерялся и решил пойти из магазина прямиком в УФАС.

Комиссия рассмотрела заявление и установила, что в рекламе были изображения кондитерских изделий, в том числе торты, но достаточной информации об условиях акции там не было.

«Так, в рекламе не было перечня акционных товаров, не указан срок действия акции. Отсутствие существенной информации, создавало ложное впечатление о том, что акция действует на весь ассортимент товаров, реализуемых в магазине, что ввело в заблуждение заявителя», — рассказали в пресс-службе краевого УФАС.

Предпринимателю выдали предписание о прекращении распространения недостоверной рекламы, материалы дела передали для рассмотрения о привлечении к административной ответственности.

Ранее после разбирательства УФАС «Почта Банк» обязали заплатить 300 тыс. рублей штрафа за рассылку жителю Алтайского края СМС с рекламой, на которые он не давал согласия, клинику уличили в рекламе абортов, а барнаульскую компанию — в плагиате на легендарную вьетнамскую «звездочку».