20 мая 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Кондитерский магазин вводил в заблуждение сладкоежек в Алтайском крае

Кондитерский магазин «Тортель» вводил в заблуждение покупателей в Алтайском крае. Это выяснилось после проверки региональной антимонопольной службы.

Торт.
Торт.
unsplash.com

Покупатель увидел в витрине магазина рекламу акции «Счастливый час с 19:00 до 20:00 -25%", решил выгодно приобрести торт, но товар продали без скидки.

Отказываясь делать скидку, продавец сослался на то, что акция распространяется только на выпечку, а торты в ней не участвуют.

Покупатель не растерялся и решил пойти из магазина прямиком в УФАС.

Комиссия рассмотрела заявление и установила, что в рекламе были изображения кондитерских изделий, в том числе торты, но достаточной информации об условиях акции там не было.

«Так, в рекламе не было перечня акционных товаров, не указан срок действия акции. Отсутствие существенной информации, создавало ложное впечатление о том, что акция действует на весь ассортимент товаров, реализуемых в магазине, что ввело в заблуждение заявителя», — рассказали в пресс-службе краевого УФАС.

Предпринимателю выдали предписание о прекращении распространения недостоверной рекламы, материалы дела передали для рассмотрения о привлечении к административной ответственности.

Ранее после разбирательства УФАС «Почта Банк» обязали заплатить 300 тыс. рублей штрафа за рассылку жителю Алтайского края СМС с рекламой, на которые он не давал согласия, клинику уличили в рекламе абортов, а барнаульскую компанию — в плагиате на легендарную вьетнамскую «звездочку».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость