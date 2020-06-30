+76. Коронавирус продолжает держать Алтай в своих «зловещих щупальцах»

В Алтайском крае на 30 июня зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, начиная с 19 июня в регионе ежедневный прирост зараженных выше 70-ти. За эти дни максимальное приближение к «рекорду» произошло по данным на 25 июня — 78. Наибольший показатель за сутки в крае — 81, его зафиксировали дважды — на 25 мая и на 3 июня.

Минимальный показатель в течение июня — 57, по данным на 5-е число. Кстати, в этот день оперштаб заявил об «осторожном тренде» по снижению заболеваемости COVID-19.

На 30 июня из новых 76 заболевших: Барнаул — 31, Бийск — 13, Тальменский район — 9, Михайловский район — 7, Рубцовск — 3, Егорьевский район — 2. В Заринске, Алтайском, Зональном, Косихинском, Красногорском, Локтевском, Первомайском, Ребрихинском, Солонешенском, Усть-Пристанском и Петропавловском районах — по 1 человеку.

Всего в крае число заболевших — 3985 человек (в том числе 399 детей до 17 лет включительно).

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Выписаны по выздоровлению — 2874 (2593 взрослых и 281 ребенок). За прошедшие сутки выздоровели 120 человек (взрослые — 103, дети — 17).

Из общего числа заболевших: 150 случаев — завозные (2 — из-за рубежа), 2507 — по контакту с ранее заболевшими, 515 — у больных внебольничной пневмонией, 1166 — у заболевших ОРВИ, в 2304 случаях — бессимптомное течение. Тяжелобольных — 86, на аппарате ИВЛ — 29.

За прошедшие сутки зафиксировали 4 смертельных случая: 1 — непосредственно от COVID-19, еще 3 — иные причины смерти.

За весь период скончались — 76 взрослых. Из них 34 случая от коронавируса, 39 — иные причины смерти, еще 3 — находятся на экспертизе.

Ранее ученые обнаружили у коронавируса «зловещие щупальца», которые он использует для заражения организма — это позволяет инфекции быстро распространяться.