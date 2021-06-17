Коронавирусные запреты могут вернуть в Алтайском крае на фоне резкого подъема заболеваемости ковидом

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 782, число тяжелобольных — со 142 до 247. За последние сутки число тяжелобольных выросло на 18, число зараженных в госпиталях — на 55, а коечный фонд увеличили на 70 кроватей.

Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев сообщил изданию, что в скором времени оперштаб обсудит целесообразность возвращения ограничительных мер.

Он напомнил, что в крае не снимали режим повышенной готовности, а в ковидных госпиталях уже создаются дополнительные места.

«Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в ближайшие дни рассмотрит необходимость введения дополнительных ограничительных мер. Главный способ остановить пандемию и избежать новых всплесков заболеваемости — соблюдение санитарных правил и вакцинация», — рассказал Негреев.

Стоит отметить, что до недавнего времени в Алтайском крае число зараженных коронавирусом шло на спад — в начале июня, к примеру, зафиксировали 54 новых случая.

При этом за последние месяцы в регионе ослаб контроль над масочным режимом — в общественных местах, магазинах, транспорте и не только.

Ранее сообщали, что Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию против ковида. Власти Новосибирской области не исключили введение локдауна.