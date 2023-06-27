Космический голос, опасный «вирус» и любовь с первого взгляда. Как в Барнауле прошел концерт австралийской певицы Перукуа — фоторепортаж

26 июня в ДК Барнаула прошел концерт «Голос и Космос» певицы Перукуа — австралийского феномена с непростой судьбой. Огромный зал, прекрасные женщины, духовные практики, музыкальные медитации и космической глубины голос — об этом в нашем репортаже.

Перед началом концерта гостям представили картины-мандалы, украшения и одежду из натуральных материалов. Девушки с интересом слушали, что и для чего предназначено, трогали картины, загадывали желания, фотографировались.

Картина-мандала на концерте «Голос и Космос», 2023 год. Дарья Беркетова

Как только на сцене появилась певица, зрители затаили дыхание. Перукуа говорила в основном на английском, а речь переводил ее муж Драгослав, который влюбился в нее с первого взгляда, а сейчас сопровождает супругу на концертах. Женщина рассказывала о своей болезни из детства, которую смогла победить, непростой судьбе и долгом поиске себя.

Концерт «Голос и Космос» австралийской певицы Перукуа, 2023 год. Дарья Беркетова

Дальше был лишь голос, похожий на звуки космоса: глубина, чувственность, любовь и боль — все смешалось в миксе музыкальных медитаций. Также Перукуа исполнила песню, посвященную России и русскому человеку под названием «Русская душа».

Потом пришло время музыкально-дыхательных практик. Перукуа рассказывала, что женщинам важно любить себя и быть любимыми — в противном случае, по ее словам, появляется вирус «меня недостаточно». Тем временем супруг-переводчик успевал отпускать меткие шутки между делом. Зал смеялся, как и певица, которая не совсем понимала, что говорит ее муж.

Посетители концерта «Голос и Космос», 2023 год. Дарья Беркетова

После концерта женщине подносили цветы и подарки, кто-то растроганно плакал, а кто-то спешил домой — потому что время уже близилось к 23:00.