12 марта
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Жизнь

Космический корабль с бывшей алтайской журналисткой на борту вернулся на Землю

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю вечером 11 марта. На борту находилась бывшая алтайская журналистка Анна Кикина. Об этом сообщает ТАСС.

Экипаж космического корабля Crew Dragon
Экипаж космического корабля Crew Dragon
NASA

Корабль приземлился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида около 21:02 по времени восточного побережья США (05:02 мск 12 марта).

На борту Crew Dragon находились россиянка Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Космонавты пробыли на орбите более пяти месяцев. Корабль должен был отстыковаться от Международной космической станции 9 марта. Но из-за погодных условий на месте приводнения отстыковку перенесли на 11 марта.

Напоминаем, что Crew Dragon стартовал с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) 5 октября.

Кто такая Анна Кикина?

Анна Кикина родом из Новосибирска. Она училась в Новосибирской госакадемии водного транспорта. Получила образование инженера-гидротехника и экономиста-менеджера. Затем работала на «Радио Сибирь-Алтай» в Горно-Алтайске.

В 2012 году Кикина прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели. В 2014 году ее рекомендовали в отряд Роскосмоса.

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