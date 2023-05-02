Космонавты, Садко и «Знамя» на здании ФСБ. Какие огромные мозаичные панно были и есть в Барнауле

- «Дары Алтая — Родине» (1979 год). Находится на заднем фасаде краевого театра драмы. Практически единственное мозаичное полотно Барнаула, которое до сих пор в хорошем состоянии.
- Образ Георгия Победоносца (1978 год) все еще находится на здании Дворца культуры шинного завода. А вот роспись «Самодеятельность» внутри ДК была «замурована»: в 2018-м здесь устроили капитальный ремонт концертной части здания и фойе.
Утерянная роспись «Самодеятельность».
Владислав Реттих, dzen.ru
- Голубая мозаика. Такая располагалась на бывшей проходной Алтайского комбината химических волокон. Завод был основан в 1946 году.
- Мозаичное панно на здании Барнаульского хлебокомбината № 5. На нем изображено сокращенное название комбината «БХПЗ». Сейчас оно, увы, закрыто сайдингом.
- «Знамя революции» на здании ФСБ. Мозаичное панно создали в 1983-м из смальты и керамики (как в московском метро). Вот 8 любопытных фактов о нем.
- Одно из крупнейших мозаичных панно края «Садко» находится в здании спорткомплекса «Обь» (изготовлено в 1980-х).
- Мозаичное панно с космонавтами в БЮИ. Последнее фото мозаики было сделано в 2006 году Иваном Брюхановым.
- И, конечно, флорентийская мозаика — о панно «Труд и природа Алтая», которое находилось в здании Речного вокзала, можно почитать здесь.
Панно «Труд и природа Алтая».
Анна Зайкова, altapress.ru
Это, разумеется, не все. Вот, например, целый альбом, посвященный барнаульской мозаике.