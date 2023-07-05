Костяные гарпуны, останки мамонтов и каменный век. Кто жил на территории Барнаула до скифов и как здесь начались археологические “расследования”

Годом основания Барнаула считают 1730 год, когда горнозаводчик Акинфий Демидов перевел на Алтай 200 приписных крестьян для закладки заводов. Но документально подтвержден только 1739 год – когда началось строительство сереброплавильного завода, что стало импульсом для развития посада вокруг него.