5 июля
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Жизнь

Костяные гарпуны, останки мамонтов и каменный век. Кто жил на территории Барнаула до скифов и как здесь начались археологические “расследования”

Altapress.ru рассказывает, когда и как археологи начали обыскивать берега Оби и Барнаулки, какие находки им попадались и при чем тут мамонты и каменный век.

Обь у Барнаула.
Обь у Барнаула.
Михаил Хаустов

  • Годом основания Барнаула считают 1730 год, когда горнозаводчик Акинфий Демидов перевел на Алтай 200 приписных крестьян для закладки заводов. Но документально подтвержден только 1739 год – когда началось строительство сереброплавильного завода, что стало импульсом для развития посада вокруг него.

  • Историки утверждают, что до прихода в Сибирь переселенцев на месте Барнаула стоял древний город-крепость Абакша. В эпоху орды телеуты совершали оттуда набеги на соседей. Бор и высокий берег Оби были для них защитой.

Раскопки в Нагорном парке.
Раскопки в Нагорном парке.
barnaul.org

  • Археологические находки свидетельствуют о том, что первые поселения на территории современного Барнаула появились еще в каменном веке.

  • Когда обрыв Нагорного парка стал обваливаться из-за подмывания водой, обнажились не только захоронения с кладбища, но и кости мамонтов, которые сегодня экспонируются в краеведческом музее. Именно они привлекли археологов.

Артур Кунгуров. Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход.
Артур Кунгуров. Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход.
Анна Молчанова.

  • Ученые начали осматривать берега с устья Барнаулки – и там нашли стоянку каменного века, появившуюся в пятом тысячелетии лет до н.э.

«Конечно, там было все слишком разрушено и размыто, но несколько каменных орудий в нашем музее хранятся», – рассказывал историк Артур Кунгуров.

  • На территории Барнаула сохранились 63 археологических памятника: городища, курганы, стоянки и поселения человека с древнейших времен до Средних веков. Также у поселка Лесной был пляж, на котором дети обнаружили костяной гарпун и острога эпохи палеолита.

Раскопки в Нагорном парке.
Раскопки в Нагорном парке.
barnaul.org
Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход.
Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход.
Анна Молчанова.

  • Большинство археологических памятников расположены на левом берегу реки Оби — в Нагорной части Барнаула, в поселках Мохнатушка, Казенная Заимка, Гоньба и Научный Городок.

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