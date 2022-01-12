Ковид на Алтае в 2022 году терпит поражение: выздоровевших больше, чем заболевших

В Алтайском крае, по данным на 12 января, зарегистрировали 287 случаев заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае с начала 2022 года выявили 3 795 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 5 569 пациентов.

Всего в крае инфицированных — 123 178 (в том числе 10 957 детей). Выздоровели — 105 804 пациента, из них за прошедшие сутки — 313.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 599 человек.

«Кроме этого, 194 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Pixabay.com

«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 962», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 379, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 180.

За весь период наблюдений скончались 8 329 человек с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 6 878 человек (по иным причинам — 1 451).

По данным на 12 января: прививается 1 170 820 человек (получили первую вакцину — 55 099, полностью вакцинированы — 1 056 707), повторно вакцинировались — 59 014.

Ранее алтайский профессор медицины рассказал, почему при ковиде развивается тромбоз и как сделать вены здоровыми.