Ковид на Алтае в 2022 году терпит поражение: выздоровевших больше, чем заболевших

В крае с начала 2022 года выявили 3 795 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 5 569 пациентов.
Всего в крае инфицированных — 123 178 (в том числе 10 957 детей). Выздоровели — 105 804 пациента, из них за прошедшие сутки — 313.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 599 человек.
«Кроме этого, 194 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 962», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 379, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 180.
За весь период наблюдений скончались 8 329 человек с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 6 878 человек (по иным причинам — 1 451).
По данным на 12 января: прививается 1 170 820 человек (получили первую вакцину — 55 099, полностью вакцинированы — 1 056 707), повторно вакцинировались — 59 014.
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Новые случаи
Барнаул — 108, Бийск — 25, Рубцовск — 20, Славгород — 16, Заринск — 11, Смоленский район — 9, Змеиногорский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 6, Бийский, Благовещенский, Троицкий районы — по 5, Новоалтайск, Алтайский, Кулундинский, Павловский, Первомайский районы — по 4, Белокуриха, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Локтевский, Мамонтовский, Поспелихинский, Целинный районы — по 3, Быстроистокский, Зональный, Калманский, Каменский, Косихинский, Михайловский, Шелаболихинский районы — по 2, Камень-на-Оби, Баевский, Залесовский, Заринский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Советский районы — по 1.