30 августа
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Жизнь

Краснокнижных щенков показала гордая мама в Новосибирском зоопарке

Кустарниковые собаки решили похвастаться своими новорожденными щенками и показали их зрителям Новосибирского зоопарка. Об этом рассказали в ngs.ru.

Щенки кустарниковых собак
Щенки кустарниковых собак
Новосибирский зоопарк

Гордая мама, кустарниковая собака по кличке Долли, вынесла на прогулку своих детенышей. Зрители впервые увидели малышей после их рождения.

Ngs.ru сообщает, что щенки родились в августе. Они еще слишком маленькие и не умеют сами выбираться из домика. Долли переносит их в зубах.

Щенки кустарниковых собак.
Щенки кустарниковых собак.
Новосибирский зоопарк.
Щенки кустарниковых собак
Щенки кустарниковых собак
Новосибирский зоопарк
Щенки кустарниковых собак
Щенки кустарниковых собак
Новосибирский зоопарк

«Кустарниковая собака — одна из самых необычных собак, внешне она напоминает выдру или иное полуводное животное. Телосложение у нее тяжелое, плотное, туловище удлиненное, конечности короткие», — описывает их Новосибирский зоопарк на своем сайте.

В Новосибирском зоопарке эти собачки появились в 2016 году. Самку по кличке Долли привезли из пражского зоопарка, а самца по имени Боб — из зоопарка Мюлуз. Уже через год у них появилось первое потомство.

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