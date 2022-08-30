Краснокнижных щенков показала гордая мама в Новосибирском зоопарке

Кустарниковые собаки решили похвастаться своими новорожденными щенками и показали их зрителям Новосибирского зоопарка. Об этом рассказали в ngs.ru.

Гордая мама, кустарниковая собака по кличке Долли, вынесла на прогулку своих детенышей. Зрители впервые увидели малышей после их рождения.

Ngs.ru сообщает, что щенки родились в августе. Они еще слишком маленькие и не умеют сами выбираться из домика. Долли переносит их в зубах.

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«Кустарниковая собака — одна из самых необычных собак, внешне она напоминает выдру или иное полуводное животное. Телосложение у нее тяжелое, плотное, туловище удлиненное, конечности короткие», — описывает их Новосибирский зоопарк на своем сайте.

В Новосибирском зоопарке эти собачки появились в 2016 году. Самку по кличке Долли привезли из пражского зоопарка, а самца по имени Боб — из зоопарка Мюлуз. Уже через год у них появилось первое потомство.