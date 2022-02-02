2 февраля -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Красноярских полицейских попросили не вставать ногами на унитаз

В Красноярске в отделении полиции № 1 в туалете повесили объявления с предупреждениями, сообщает «Проспект Мира».

Унитаз с инсталляцией.
Унитаз с инсталляцией.
из открытых источников в интернете

В отделении полиции повесили два объявления. Первое обращено к тем, кто встает ногами на унитаз, второе — к тем, кто не смывает за собой.

«Вставать ногами на унитаз не только безнравственно, но и очень опасно. Бывали случаи, когда нога срывалась, и осколки унитаза входили в мягкое место посетителя как в масло. Мучительная смерть от столбняка не стоит вашей невежественности», — говорится в одном предупреждении.

В полиции изданию сообщили, что автор объявлений неизвестен, но обычно их пишут уборщики.

Объявления, уточнили в полиции, висели в туалете для сотрудников на втором этаже. Сейчас предупреждения уже сняли.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость