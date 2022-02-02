Красноярских полицейских попросили не вставать ногами на унитаз

В Красноярске в отделении полиции № 1 в туалете повесили объявления с предупреждениями, сообщает « Проспект Мира ».

В отделении полиции повесили два объявления. Первое обращено к тем, кто встает ногами на унитаз, второе — к тем, кто не смывает за собой.

«Вставать ногами на унитаз не только безнравственно, но и очень опасно. Бывали случаи, когда нога срывалась, и осколки унитаза входили в мягкое место посетителя как в масло. Мучительная смерть от столбняка не стоит вашей невежественности», — говорится в одном предупреждении.

В полиции изданию сообщили, что автор объявлений неизвестен, но обычно их пишут уборщики.

Объявления, уточнили в полиции, висели в туалете для сотрудников на втором этаже. Сейчас предупреждения уже сняли.