Бывшего полицейского с 22 квартирами отпустили домой

Бывшего замначальника УГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, у которого нашли 22 квартиры, отпустили из-под стражи домой, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, в феврале 2020 года прокуратура в ходе проверки обнаружила у Качкина имущество стоимостью более 60 млн рублей.

На суде мужчина пояснил, что из всех объектов недвижимости ему принадлежат только квартира и комната в общежитии, все остальное — родителям-пенсионерам.

Экс-полицейского обвиняют в попытке подкупить коллегу за 30 тысяч рублей. Правоохранитель деньги не взял, а бывший замначальника стал фигурантом дела. После этого и начались проверки.

В июле 2021 года Качкина арестовали. 18 января суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Возложил на Качкина обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд», — говорится в сообщении.

У экс-полицейского обнаружили 31 объект недвижимости, покупку девяти семье удалось подтвердить.

Воронежская прокуратура потребовала изъять 22 объекта стоимостью 50 млн рублей, обратив в доход государства. Производство по делу приостановлено.