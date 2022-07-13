Красную как калина кровь будут принимать в Сростках на Шукшинском фестивале

22 июля в селе Сростки пройдет донорская акция. Любой желающий сможет сдать свою кровь в мобильном комплексе Алтайского краевого центра крови.

Мобильный комплекс будет стоять рядом с администрацией Сростинского сельсовета (улица Советская, 104).

Сдать кровь можно будет с 8:30 до 12 часов, сообщает сайт краевого правительства.

При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

«Участникам акции предоставят справку на два дня отдыха, компенсацию на питание в размере 676 рублей. Также доноры получат подарок от Национального фонда развития здравоохранения с символикой Алтайского края и смогут бесплатно посетить Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина», — говорится в сообщении.

Напомним, Шукшинские дни на Алтае в 2022 году пройдут с 19 по 23 июля.

Ранее стало известно, что на большом экране у театра драмы покажут короткометражные фильмы -участники Шукшинского кинофестиваля.