Кремль приоткрыл завесу тайны относительно парада Победы в Москве

Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть передвинут на другой срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

День Победы в Барнауле. 2019 год.

«Парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно — я не знаю, будет ли это 9 мая или позже», — сказал Песков.

Он уточнил, что окончательное решение о переносе праздничных мероприятий, парада Победы и «Бессмертного полка» правительство примет позже с учетом текущей ситуации.

Источники РБК в Минобороны и администрации президента сообщили, что Кремль обсуждает альтернативные варианты проведения парада Победы в условиях коронавируса, в том числе перенос парада на осень.

День Победы в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

Были названы две возможные даты: в сентябре, ко дню окончания Второй мировой войны, или в ноябре, что приурочено к военному параду во время битвы за Москву в 1941 году.

Что будет в Барнауле

В начале апреля стало известно, что все концерты, спектакли и другие массовые мероприятия, посвященные 9 мая, в том числе шествие «Бессмертного полка», не состоятся в этом году в Алтайском крае.

В День Победы жителям края планируют показать виртуальные выставки, архивные записи концертов.