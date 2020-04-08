Алтайский театр драмы покажет «золотомасочный» спектакль «Мамаша Кураж»

10 апреля алтайский театр драмы проведет третью онлайн-трансляцию. Зрителям покажут спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Бертольда Брехта. В 2012 году постановка получила спецприз театральной премии «Золотая маска».

Спектакль поставил режиссер Роман Феодори. Премьера прошла в 2010 году.

«Поставленный как масштабное зрелище, он сочетал в актерской манере существовании сложную хореографию и приемы кино, музыку и специфические „брехтовские“ песни (зонги) в живом исполнении», — пишут на сайте драмы.

Спектакль вызвал горячую и неоднозначную реакцию зрителей и пристальное внимание критиков.

В итоге был включен в конкурсную программу национальной премии «Золотой маски» в двух номинациях: «Драма/спектакль большой формы» и «Драма/работа режиссера», с успехом прошел на сцене МХТ и был отмечен специальной премией жюри.

«Мамаша Кураж» — это история скитаний маркитантки Анны Фирлинг со своими детьми и товарами во время Тридцатилетней войны 1618−1648 годов. Война для нее — «мать родна», она приносит прибыль, но забирает детей.

В спектакле были заняты актеры Елена Половинкина, Надежда Царинина, Эдуард Тимошенко, Галина Зорина, Анатолий и Антон Кирковы, Константин Кольцов и другие.

Начало в 19:00. Запись будет доступна до 23:00. Посмотреть трансляцию можно будет здесь.

Какие спектакли покажут еще

8 и 9 апреля музыкальный театр покажет оперетту в трех действиях «Марица».

Виктория Гальцева в спектакле «Марица». Алтайский театр музкомедии.

Богатая графиня Марица Самоши устает от пристального снимания надоедливых ухажеров. Она придумывает себе жениха, сообщает о помолвке и уезжает в купленное поместье. Там она встречает настоящую любовь, но как быть, если объявляется выдуманный жених и говорит о готовности жениться?

Посмотреть ее можно будет здесь. Начало трансляции в 17:00.

Спектакль «Алиса в стране чудес». Театр кукол «Сказка»

8 апреля театр кукол «Сказка» покажет яркую постановку для детей «Алиса в стране чудес».

В режиссерском прочтении это история о взрослении, о поиске себя в мире, который не всегда соответствует рациональным представлениям. Алисе предстоит сыграть в игру, правил которой она не знает, а какую награду получит героиня — зритель узнает в финале.

Смотреть сказку можно по ссылке, она будет доступна до 19:00.