Театр наций Евгения Миронова покажет онлайн спектакль «Идиот»

С 9 апреля Театр наций под руководством Евгения Миронова начинает показы своих репертуарных постановок. Первым они покажут спектакль «Идиот» по роману Достоевского, пишет ТАСС.

Спектакль поставил режиссер Максим Диденко. Главную роль — князя Мышкина — сыграла Ингеборга Дапкунайте.

«Несмотря на то, что сценическая версия романа, написанная Константином Федоровым, включает 20 персонажей, в спектакле заняты всего четыре исполнителя. Вместе с Ингеборгой Дапкунайте, которой отведена роль Князя Мышкина, на сцену выходят Евгений Ткачук, Роман Шаляпин и Павел Чинарев. Режиссер поставил перед собой парадоксальную задачу: решить „Идиота“ в эстетике „черной“ клоунады», — сообщается в анонсе трансляции.

Все события будут разворачиваться в пространстве, созданном художником Павлом Семченко из театра АХЕ, который зачастую прибегает в своих работах к сложному видео-маппингу, взаимодействующему с реальными объектами.

Отмечается, что также зрителям будут представлены другие постановки Театра наций: Cirсo Ambulante Андрея Могучего, «Бросить легко» Руслана Маликова и «Детский сад стихов» Полины Стружковой.

Посмотреть спектакль можно будет здесь.