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Театр наций Евгения Миронова покажет онлайн спектакль «Идиот»

С 9 апреля Театр наций под руководством Евгения Миронова начинает показы своих репертуарных постановок. Первым они покажут спектакль «Идиот» по роману Достоевского, пишет ТАСС.

Актеры спектакля "Идиот" Театра наций
Актеры спектакля "Идиот" Театра наций
instagram.com/theatreofnations

Спектакль поставил режиссер Максим Диденко. Главную роль — князя Мышкина — сыграла Ингеборга Дапкунайте.

«Несмотря на то, что сценическая версия романа, написанная Константином Федоровым, включает 20 персонажей, в спектакле заняты всего четыре исполнителя. Вместе с Ингеборгой Дапкунайте, которой отведена роль Князя Мышкина, на сцену выходят Евгений Ткачук, Роман Шаляпин и Павел Чинарев. Режиссер поставил перед собой парадоксальную задачу: решить „Идиота“ в эстетике „черной“ клоунады», — сообщается в анонсе трансляции.

Все события будут разворачиваться в пространстве, созданном художником Павлом Семченко из театра АХЕ, который зачастую прибегает в своих работах к сложному видео-маппингу, взаимодействующему с реальными объектами.

Отмечается, что также зрителям будут представлены другие постановки Театра наций: Cirсo Ambulante Андрея Могучего, «Бросить легко» Руслана Маликова и «Детский сад стихов» Полины Стружковой.

Посмотреть спектакль можно будет здесь.

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