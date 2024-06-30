Крестный ход в Коробейниково начался в Барнауле

В Барнауле в 9:30 начался Крестный ход к Коробейниковской иконе Божией Матери.

Участники проходят от здания Покровского Кафедрального собора по ул. Никитина до пересечения с пр. Красноармейским. Далее по крайней правой полосе проезжей части пр. Красноармейского до ул. Аванесова.

Затем по ул. Аванесова до Змеиногорского тракта и до места, где ранее было кафе «У Григорича».

Водителей просят быть внимательными на участках дорог, где пролегает путь участников крестного хода. Движение может быть затруднено.

За семь дней паломники преодолеют 250 километров. Они начнут свой путь в Барнауле, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково.

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