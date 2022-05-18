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Жизнь

Кровавое майское суперлуние наблюдали ночью барнаульцы

Жители Барнаула запечатлели необычное небесное явление — кровавое майское суперлуние.

Кровавое майское суперлуние наблюдали ночью барнаульцы
Кровавое майское суперлуние наблюдали ночью барнаульцы
t.me/vkurse22

Полное суперлуние для всей планеты случилось еще в ночь с 16 на 17 мая. В этом году впервые за 33 года оно также совпало с лунным затмением — в России, правда, оно было не видно.

Зато на ясном небе можно было увидеть вот такую красивую луну в непривычном красном цвете, который прозвали кровавым.

Кровавое майское суперлуние наблюдали ночью барнаульцы
Кровавое майское суперлуние наблюдали ночью барнаульцы
t. me/vkurse22

Этот эффект достигается, когда единственный солнечный свет, достигающий луны во время полного затмения, проходит через атмосферу Земли.

При этом он рассеивается, теряет голубую, коротковолновую часть спектра — так спутник планеты становится красным.

А поскольку во время своего полного затмения луна находится в ближайшей к Земле точке орбиты, она кажется значительно больше обычного своего размера — это и называют суперлуние, пишет «КП».

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