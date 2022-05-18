Кровавое майское суперлуние наблюдали ночью барнаульцы

Полное суперлуние для всей планеты случилось еще в ночь с 16 на 17 мая. В этом году впервые за 33 года оно также совпало с лунным затмением — в России, правда, оно было не видно.
Зато на ясном небе можно было увидеть вот такую красивую луну в непривычном красном цвете, который прозвали кровавым.
Этот эффект достигается, когда единственный солнечный свет, достигающий луны во время полного затмения, проходит через атмосферу Земли.
При этом он рассеивается, теряет голубую, коротковолновую часть спектра — так спутник планеты становится красным.
А поскольку во время своего полного затмения луна находится в ближайшей к Земле точке орбиты, она кажется значительно больше обычного своего размера — это и называют суперлуние, пишет «КП».