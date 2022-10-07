Крупную сумму на поддержку местного кинопроизводства выделит сибирский регион

В Красноярском крае в 2023 году планируют выделить из регионального бюджета 50 млн рублей на поддержку кинематографии, пишет «Коммерсант».

Соответствующий законопроект 7 октября приняли в первом чтении на заседании заксобрания региона. Условия следующие: фильмы и сериалы должны создавать на территории края.

Тематика и место съемок выступили главным критерием для студий. Также необходимо, чтобы большая часть съемочной группы состояла из граждан РФ.

Краевой бюджет сможет возместить до 50% от общих расходов на производство кинокартины. Выбирать претендентов на краевую поддержку будет специально созданная комиссия.

По словам министра культуры Красноярского края, Аркадия Зинова, подобные субсидии существуют в девяти регионах. Суммы варьируются от 6 до 107 млн рублей.