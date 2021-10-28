Кто чаще всего болеет COVID-19

1
Кто — в большинстве заболевших?
По словам Руженцовой, сейчас ковид часто переносят россияне старше 65 лет. Процент их заболеваемости продолжает расти.
2
Сколько ковидных пациентов среди пожилых?
В России этот показатель составляет 224 случая на 100 тыс. населения.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
3
Когда начался подъем заболеваемости?
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что подъем заболеваемости ковидом особенно заметен в последние 6 недель. Об этом пишет «Lenta.ru».
По итогам предыдущей недели показатель заражения — 172,1 случая на 100 тыс. населения