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Жизнь

Кто чаще всего болеет COVID-19

Кто чаще заражается коронавирусом, РИА «Новости» рассказала Татьяна Руженцова — заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0
1
Кто — в большинстве заболевших?

По словам Руженцовой, сейчас ковид часто переносят россияне старше 65 лет. Процент их заболеваемости продолжает расти.

2
Сколько ковидных пациентов среди пожилых?

В России этот показатель составляет 224 случая на 100 тыс. населения.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
3
Когда начался подъем заболеваемости?

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что подъем заболеваемости ковидом особенно заметен в последние 6 недель. Об этом пишет «Lenta.ru».

По итогам предыдущей недели показатель заражения — 172,1 случая на 100 тыс. населения

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