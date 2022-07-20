«Кто не работает, тот ест?!» Александр Терентьев считает, что абсурдность новой пенсионной системы принижает ценность человеческого труда

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что задача действующей пенсионной модели — разорвать прямую связь между трудовым вкладом гражданина и реальным размером его пенсии. Социалист сравнил процедуру «покупки» стажа с «ноу-хау» Католической церкви, которая поставила на поток продажу индульгенций.
Сергей Миронов.Дмитрий Лямзин
— Заплатил денежку — получи отпущение грехов. Так самый закоренелый грешник мог легко стать вровень с самым безупречным праведником. Вопрос — в сумме взноса, — отмечает Сергей Миронов, добавив, что для католиков затея с индульгенциями закончилась очень плохо. — Уверен, что и антинародная пенсионная реформа до добра не доведет.
Такими разрешениями творцы пенсионной реформы из Правительства и «Единой России» лишь «принижают ценность человеческого труда», уверен депутат Госдумы Александр Терентьев.
— На мой взгляд, это какое-то издевательство над нашими пенсионерами, — отмечает политик.
Он напомнил, что у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ есть предложения, которые позволят исправить все ошибки пенсионной системы. Они базируются на следующих принципах:
- возврат к прежнему пенсионному возрасту;
- прямое финансирование из бюджета и устранение посредников в виде всяких фондов;
- расчет размера пенсии по трем параметрам — зарплата, стаж и условия труда.
— Наконец, пенсия не должна быть меньше прожиточного минимума, причем считать этот минимум нужно не так, как Правительство, а как мы предлагаем — исходя из стоимости потребительской корзины, и тогда этот показатель вырастет, по меньшей мере, втрое, — заключил Сергей Миронов.