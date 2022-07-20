«Кто не работает, тот ест?!» Александр Терентьев считает, что абсурдность новой пенсионной системы принижает ценность человеческого труда

Недавние разъяснения россиянам, что стаж для выхода на пенсию можно законно «докупить», вызывает шок. Получается: человек вкалывает всю жизнь и при выходе на пенсию доказывает, что действительно вкалывал. А другой может вообще не работать и просто купить себе нужное количество трудовых лет. Где справедливость?

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что задача действующей пенсионной модели — разорвать прямую связь между трудовым вкладом гражданина и реальным размером его пенсии. Социалист сравнил процедуру «покупки» стажа с «ноу-хау» Католической церкви, которая поставила на поток продажу индульгенций.

Сергей Миронов. Дмитрий Лямзин — Заплатил денежку — получи отпущение грехов. Так самый закоренелый грешник мог легко стать вровень с самым безупречным праведником. Вопрос — в сумме взноса, — отмечает Сергей Миронов, добавив, что для католиков затея с индульгенциями закончилась очень плохо. — Уверен, что и антинародная пенсионная реформа до добра не доведет.

Такими разрешениями творцы пенсионной реформы из Правительства и «Единой России» лишь «принижают ценность человеческого труда», уверен депутат Госдумы Александр Терентьев.

— На мой взгляд, это какое-то издевательство над нашими пенсионерами, — отмечает политик.

Он напомнил, что у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ есть предложения, которые позволят исправить все ошибки пенсионной системы. Они базируются на следующих принципах:

возврат к прежнему пенсионному возрасту;

прямое финансирование из бюджета и устранение посредников в виде всяких фондов;

расчет размера пенсии по трем параметрам — зарплата , стаж и условия труда.