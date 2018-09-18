Кто такая Мари Краймбрери и почему вокруг нее разгорелся скандал в интернете

Популярная певица Дакота, которая разводится с Владом Соколовским, на днях сообщила подписчикам, что «по слухам» муж изменял ей с певицей Мари Краймбрери. На исполнительницу «На тату» и «Она тебе не идет» обрушилась волна негатива в СМИ и соцсетях.

Несколько недель назад певица Рита Дакота рассказала об изменах своего мужа Влада Соколовского и подала на развод, сообщает kp.ru.

Одна из подписчиц спросила Дакоту, что она думает о творчестве Мари Краймбрери, и певица ответила: «Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал, и песня „Палево“ именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая девочка»

Впоследствии Дакота опровергла свои слова. Мари Краймбрери заявила, что она с Владом Соколовским даже не знакома. Но пресса и хейтеры подхватили слух и «раздули» из него скандал.

Кто такая Мари Краймбрери?

Мари Краймбрери — украинская певица, автор хитов «Смогу ли я без тебя», «На тату», «Она тебе не идет», «Я хотела твою фамилию» и других, пишет uznayvse.ru. Мари сама пишет и слова, и музыку для своих композиций.

Долгое время ее песни были популярны в интернете, а в 2017 году стали появляться на радио и телевидении. В ноябре 2017 года у Мари Краймбрери состоялся первый сольный концерт в Москве. В марте 2018 года вышел второй сольный альбом певицы «Переобулась».