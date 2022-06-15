16 представлений, 2 судебных иска за бездействия, четыре хозяйствующих субъекта оштрафованы — это все результаты проверок прокуратуры края в небольшом селе Литвиновка Тальменского района, жители которого обратились с коллективной жалобой и целым списком проблем к депутату Госдумы Александру Терентьеву .

Медицина, дороги, почта, электроэнергия, водоснабжение, остановочные пункты, дрова — куда ни кинь в Литвиновке — всюду клин. Жители села в своем коллективном обращении рассказали Александру Терентьеву все — как почтальоны отказываются по заявлению носить на дом пенсию старикам; как жители ждут автобус на голой трассе без остановочного пункта; как покупали дрова по заоблачным ценам; как страшно ходить вечерами по неосвещенным улицам; о питьевой воде сомнительного качества и деревьях, вросших в провода.

После депутатского запроса надзорные органы проверили, что за дела происходят в этом небольшом селе Тальменского района. Нарушений выявлена масса. Так, представление прокуратуры получил главврач Тальменской ЦРБ за отсутствие необходимого оборудования и инструментов в передвижном ФАПе, в котором литвиновцы получают первичную медико-санитарную помощь.

Представление прокурором края внесено УФПС Алтайского края АО «Почта России» — недовольства жителей из-за отсутствия возможности получать пенсию на дому — нашли свои подтверждения.

Досталось и администрации Тальменского района. За «убитые» дороги, а органы прокуратуры зафиксировали несколько участков с серьезной просадкой грунта. Ямы достигают шириной до 7 метров — конечно, они не могут не беспокоить граждан, но почему-то власти их старательно не замечают. После представления прокуратуры администрации района придется начать выполнять свои прямые обязанности. Хотя, как показывает практика, тальменские чиновники не спешат исполнять поручения прокурора. Так, из-за бездействия должностных лиц в отношении решения вопроса с отсутствием уличного освещения на улицах Дорожная, Заречная, Лесная, Центральная, Сахалинка, прокуратуре пришлось обращаться в суд.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

Также исковое заявление за длительное неустранение нарушений по установке остановочного павильона, направлено на главу Тальменского района. Ранее представление вносилось, но воз и ныне там. Понудить главу района работать теперь предстоит суду.

Многочисленные факты реализации дров по завышенным ценам, превышающим предельную цену на топливо печное бытовое — 1036 руб. за 1 куб. м, были обнаружены в Литвиновке. Прокуратурой вынесено 12 представлений предпринимателям и директорам ООО, занимающихся этой деятельностью. 4 хозяйствующих субъекта уже привлечены к административной ответственности.

Получило письмо от прокуратуры и АО «Алтайкрайэнерго», в котором надзорные органы сообщили о недопустимости на линии электропередач помех, которые создают деревья в Литвиновке. Обрывов пока не было, но угроза есть, поэтому энергетикам предстоит обезопасить от нее селян.

Плохо обстоят дела в Литвиновке и с центральным водоснабжением — его попросту нет. В летний период селяне пользуются водой из садоводства; зимой — собственные скважины и поземные колодцы, 3 дома — просят воду у соседей. Администрации Новоозерского сельсовета, в который входит Литвиновка, внесено представление за бездействие.

Александр Терентьев. Фото Дмитрия Лямзина