Медицина, дороги, почта, электроэнергия, водоснабжение, остановочные пункты, дрова — куда ни кинь в Литвиновке — всюду клин. Жители села в своем коллективном обращении рассказали Александру Терентьеву все — как почтальоны отказываются по заявлению носить на дом пенсию старикам; как жители ждут автобус на голой трассе без остановочного пункта; как покупали дрова по заоблачным ценам; как страшно ходить вечерами по неосвещенным улицам; о питьевой воде сомнительного качества и деревьях, вросших в провода.
После депутатского запроса надзорные органы проверили, что за дела происходят в этом небольшом селе Тальменского района. Нарушений выявлена масса. Так, представление прокуратуры получил главврач Тальменской ЦРБ за отсутствие необходимого оборудования и инструментов в передвижном ФАПе, в котором литвиновцы получают первичную медико-санитарную помощь.
Представление прокурором края внесено УФПС Алтайского края АО «Почта России» — недовольства жителей из-за отсутствия возможности получать пенсию на дому — нашли свои подтверждения.
Досталось и администрации Тальменского района. За «убитые» дороги, а органы прокуратуры зафиксировали несколько участков с серьезной просадкой грунта. Ямы достигают шириной до 7 метров — конечно, они не могут не беспокоить граждан, но почему-то власти их старательно не замечают. После представления прокуратуры администрации района придется начать выполнять свои прямые обязанности. Хотя, как показывает практика, тальменские чиновники не спешат исполнять поручения прокурора. Так, из-за бездействия должностных лиц в отношении решения вопроса с отсутствием уличного освещения на улицах Дорожная, Заречная, Лесная, Центральная, Сахалинка, прокуратуре пришлось обращаться в суд.
Также исковое заявление за длительное неустранение нарушений по установке остановочного павильона, направлено на главу Тальменского района. Ранее представление вносилось, но воз и ныне там. Понудить главу района работать теперь предстоит суду.
Многочисленные факты реализации дров по завышенным ценам, превышающим предельную цену на топливо печное бытовое — 1036 руб. за 1 куб. м, были обнаружены в Литвиновке. Прокуратурой вынесено 12 представлений предпринимателям и директорам ООО, занимающихся этой деятельностью. 4 хозяйствующих субъекта уже привлечены к административной ответственности.
Получило письмо от прокуратуры и АО «Алтайкрайэнерго», в котором надзорные органы сообщили о недопустимости на линии электропередач помех, которые создают деревья в Литвиновке. Обрывов пока не было, но угроза есть, поэтому энергетикам предстоит обезопасить от нее селян.
Плохо обстоят дела в Литвиновке и с центральным водоснабжением — его попросту нет. В летний период селяне пользуются водой из садоводства; зимой — собственные скважины и поземные колодцы, 3 дома — просят воду у соседей. Администрации Новоозерского сельсовета, в который входит Литвиновка, внесено представление за бездействие.
«На моей памяти работы приемной такой „набор“ встречаю впервые, — отмечает Александр Терентьев. — Вот такой уровень жизни в наших селах — ни света, ни инфраструктуры, воду у соседей просим, а чиновники еще умудряются несвоевременно реагировать. Это еще раз говорит о том, что назначенная власть — не работает для людей. Уверен, что если бы главу Тальменского района выбирали люди, он до суда о понуждении поставить остановку не доводил».