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Жизнь

Кульбит погоды: на Алтае 0 градусов. Когда придут настоящие морозы

2 января погода в Алтайском крае сделала очередной кульбит: в Барнауле термометр показывал всего ноль градусов, а местами и +2. Между тем, Главное управление МЧС предупредило жителей Алтайского края о резком похолодании и возможном ухудшении видимости на дорогах. Но синоптики резкого похолодания пока не видят.

Зима, мороз. Изморозь.
Зима, мороз. Изморозь.
СС0

В ГУ МЧС сообщили, что во второй половине 2 января и 3 января погода ухудшится. Ожидается мокрый снег, местами сильный, гололед, метели, усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Возможно резкое похолодание. В МЧС посоветовали воздержаться от дальних поездок из-за ухудшения видимости на дорогах.

Усиление ветра прогнозируется в Бийском, Змеиногорском, Зональном, Краснощековском, Поспелихинском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Чарышском районах.

Похолодание., по данным МЧС, ожидается 3 января по западу до -25 градусов. Однако по прогнозу алтайского гидрометцентра больших морозов 3 января не будет.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

В Барнауле днем 3 января ожидается – 3…-5 градусов с похолоданием в течение дня, сообщает гидрометцентр. В Алтайском крае - -3…-8, и только по западу местами -13…-18 с похолоданием в течение дня.

Согласно данным "Гисметео", самым морозным днем первой недели 2024 года будет четверг: в Барнауле ночью будем -20, днем -17. Приход более сильных морозов просматривается только ближе к старому Новому году – к 13 января.

Впрочем, это только прогноз. Перед Новым годом синоптики утверждали, что в первые дни 2024 года, с 1 по 3 января, днем в регионе будет от -14 до -11 градусов. Это, согласитесь, намного ниже сегодняшнего нуля.

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