1 апреля
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Жизнь

Купить свинину и получить вакцину. В Барнауле на продуктовой ярмарке будут прививать от ковида

В Барнауле на ярмарке в Индустриальном районе, которая пройдет 2 апреля, откроется мобильный пункт вакцинации от ковида, сообщает мэрия города.

Мобильный пункт вакцинации.
Мобильный пункт вакцинации.
mosday.ru

Напомним, 2 апреля в городе вновь пройдут социальные продуктовые ярмарки на пяти участках.

«Широкий ассортимент продуктов <…> представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и т.д.», — рассказали в мэрии.

На ярмарке в Индустриальном районе, которая пройдет на площади Жукова (ул. 50 лет СССР) можно будет вакцинироваться от ковида в мобильном комплексе.

«Работать комплекс будет с 8:30 до 14:30 часов, вакцинацию проводят медицинские работники из городской поликлиники № 9. Для желающих вакцинироваться не требуется предварительная запись, доступны вакцины: „Спутник V“, „ЭпиВакКона“ и „КовиВак“», — уточнили в мэрии.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Барнаульцев просят соблюдать масочный режим на ярмарках.

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