Алтайское село, пережившее коммунальную аварию в январе, снова осталось без отопления

Жители села Кусак Немецкого национального района, которые пережили коммунальную аварию в январе этого года, до сих пор не получили отопление. С начала сентября там ремонтируют котельную. На этой неделе в селе закрыли детский сад, школьные уроки сократили до 35 минут. Официальных комментариев от властей на данный момент нет.

В редакцию altapress.ru обратилась жительница Кусака Марина Тиунова. Женщина рассказала, что сегодня обе ее дочери не пошли в школу — девочки простыли в холодных классах.

Марина Тиунова,

жительница Кусака:

Детский сад у нас уже закрыли — кто-то нажаловался на отсутствие тепла, приехала комиссия и запретила работать. В школе холодина, уроки сократили. На этой неделе пришло похолодание, мои дети походили в школу три дня и все — температура. Я хотела записаться на прием к педиатру, а он не принимает из-за отсутствия отопления. То есть, либо везти детей в Гальбштадт, либо самим справляться. Меня, слава богу, по телефону проконсультировали.

Тепла нет во всем селе — котельная до сих пор не запущена. Ее начали ремонтировать в начале сентября, сообщала районная газета «Новое время». На работы выделили более 3 млн рублей из краевого и районного бюджетов. Глава села Виктор Палкин говорил «Нашим новостям», что отопление запустят 18 октября, но этого не произошло.

Котельная в селе Кусак. Газета «Новое время» Немецкого национального района. nzd22.ru.

Марина Тиунова,

жительница Кусака:

После масштабной аварии, которая случилась в январе, и туманных перспектив в этом году я решила больше не рисковать. Купила и поставила в доме печку, закупила уголь и дрова. Так что свое жилье я как-то спасаю. Но ведь есть люди, у которых нет такой возможности — я, например, отдала за все 100 тысяч рублей!

Ремонт отопительной системе села требуется с прошедшей зимы — в ночь с 30 на 31 января Кусаке произошла масштабная авария, его отогревали всем миром. Во время морозов произошел прорыв теплотрассы, из-за которого пришлось экстренно остановить котельную. В результате концевые участки теплотрасс перемерзли. Часть сети пришлось восстанавливать. Начать подавать тепло удалось только через четыре дня и далеко не всем. Люди восстанавливали печное отопление, десятками закупали обогреватели. Устранять аварию помогали сотни специалистов и добровольцев.

В селе Кусак. Минстройтранс Алтайского края.

Сейчас в кусакской школе дети учатся с 10 часов, потому что по утрам очень холодно, сообщает «КП на Алтае». В среднем температура в классах держится на уровне 13−15 градусов. В больнице пользуются обогревателями. Сельчане не понимают, почему после январского коллапса власти не озаботились тем, чтобы вовремя привести систему в порядок.

Марина Тиунова,

жительница Кусака:

Нам летом вообще говорили, что котельная работать не будет, рассылали письма: «Покупайте печки». Потом сказали, что дадут тепло, но на две недели позже. В итоге есть, что есть. Как в каменном веке живем.

Котельная в селе Кусак. Газета «Новое время» Немецкого национального района. nzd22.ru.

Дозвониться до главы района Эдуарда Винтера и до главы села Виктора Палкина редакции altapress.ru не удалось. Местные журналисты из газеты «Новое время» сообщили, что им тоже никто пока не комментирует ситуацию.

Проблемы с отоплением в этом году испытывают также в Косихе — там закрылся детский сад. Подачу тепла задерживают из-за банкротства теплоснабжающего предприятия, сообщают «Вести-Алтай». на холод жалуются в селе Быково Шипуновского района — там постоянные неполадки с отопительной системой.

В селе Кусак. Минстройтранс Алтайского края.

В Мамонтово заканчивают ремонт модульной котельной — райцентре ждали тепла до середины октября, сейчас все отапливается. А вот в Змеиногорске тепло есть далеко не у всех: как пишет «Змеиногорский вестник», ряд котельных работает частично, две не работают вовсе.

Замруководителя краевого Минстройтранса Андрей Голубцов ранее заявлял, что глав районов, которые не обеспечат подачу тепла после установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов на протяжении пяти дней, привлекут к ответственности.