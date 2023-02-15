Кузбассовцы приходят домой с угольными веснушками и задыхаются от пыли

Жители Кузбасса пожаловались на сильные загрязнения из-за ликвидации террикона. Пыль оседает в домах и даже на лицах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, компания «Сибантрацит» должна была завершить работу по ликвидации террикона еще в 2022 году. Однако сроки сдвинули, и работы все еще продолжаются. По словам местных жителей, они ведутся почти каждый день.

По мнению замгубернатора Андрея Панова, все идет по плану. Он заявил, что показатели в норме, и уже весной на место отвала доставят плодородную землю.

Большие проблемы местным жителям доставляет рабочая техника. Она поднимает столбы пыли и грязи, которая оседает на лицах, залетает в дом и пачкает вещи.

Люди жалуются, что не могут вывесить белье на сушку, а после каждого выхода на улицу приходится умываться. Кузбассовцы не верят в то, что все закончится в срок, и боятся, что сажать огороды будут под слоем ядовитой пыли.

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