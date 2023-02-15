15 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Кузбассовцы приходят домой с угольными веснушками и задыхаются от пыли

Жители Кузбасса пожаловались на сильные загрязнения из-за ликвидации террикона. Пыль оседает в домах и даже на лицах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Кузбасс
Кузбасс
Mash Siberia

По информации Telegram-канала, компания «Сибантрацит» должна была завершить работу по ликвидации террикона еще в 2022 году. Однако сроки сдвинули, и работы все еще продолжаются. По словам местных жителей, они ведутся почти каждый день.

По мнению замгубернатора Андрея Панова, все идет по плану. Он заявил, что показатели в норме, и уже весной на место отвала доставят плодородную землю.

Большие проблемы местным жителям доставляет рабочая техника. Она поднимает столбы пыли и грязи, которая оседает на лицах, залетает в дом и пачкает вещи.

Люди жалуются, что не могут вывесить белье на сушку, а после каждого выхода на улицу приходится умываться. Кузбассовцы не верят в то, что все закончится в срок, и боятся, что сажать огороды будут под слоем ядовитой пыли.

Ранее самым чистым городом в России признали Рубцовск.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость