Ладошка с ноготок. Как алтайский врач выхаживает крошечных младенцев на радость их мамам

Мамы перинатального центра «ДАР» в один голос благодарят молодого анестезиолога-реаниматолога – Владимира Смелянского, который не раз спасал жизни их детей. Недавно он стал лауреатом премии «Золотой Колибри» в самой благодарной номинации "Спасибо, доктор". Корреспондент Altapress.ru пообщался с доктором-волшебником и узнал, почему он вдруг решился работать с младенцами, хотя раньше никогда не держал их в руках.

Крошечные пациенты

В отличие от нашего прошлого героя, Владимир далеко не сразу начал работать с детьми. Он окончил Алтайский государственный медицинский университет на направлении «лечебное дело» в 2014 году, а после – ординатуру на направлении «анестезиология-реаниматология».

«Тогда я даже представить не мог, что в будущем буду работать с новорожденными, - признается врач. – С четвертого курса работал на скорой помощи, потом – три года в гематологическом отделении в краевой больнице. После нее у меня еще долго была привычка смотреть на руки человека и оценивать его вены».

Владимир и дальше бы работал с взрослыми, если бы не один случай. Когда он уже оканчивал университет, то прямо на государственных экзаменах ему предложили пройти специализацию «неонатология». Учеба проходила в Томске в Сибирском государственном медицинском университете. Молодой врач подумал да и решил попробовать.

Владимир Смелянский, врач - анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей перинатального центра «ДАР» Перинатальный центр "ДАР"

Практику специалисты проходили в одном из лучших медучреждений России - областном перинатальном центре им. И. Д. Евтушенко. Это был совершенно новый опыт для Владимира. Тогда он впервые в жизни взял на руки младенца.

«До этого не приходилось работать с детьми, особенно с новорожденными. Было очень необычно и даже страшно», - признается врач.

Мужской коллектив

После учебы в Томске Владимир приехал в недавно открывшийся перинатальный центр «ДАР». Работать пришлось в одном из самых непростых отделений — в реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей. Сюда попадают 15% всех рожденных детей в центре. В отделении помогают тем малышам, которые не могут самостоятельно дышать, имеют серьезные неврологические и врожденные проблемы или родились с экстремальной низкой массой тела.

Первое время молодым специалистам помогали их более опытные коллеги из других родильных домов. «Сначала они нам объясняли, что да как правильно делать, и помогали с дежурствами. А потом уже мы через несколько лет сами курировали новых врачей», - вспоминает Владимир.

За шесть лет в отделении интенсивной терапии «ДАРа» собрался преимущественно мужской коллектив.

«Так вот нас сформировала главный врач центра (Ирина Молчалова – прим. ред). Говорит, в декрет зато не уйдем, - смеется Владимир. – Да и, как по мне, мужчины все же более стрессоустойчивы. Ведь работа наша очень непростая».

Перинатальный центр "Дар". http://zdravalt.ru/

Ювелирная работа

Работа в отделении действительно тяжелая и требует большой внимательности. Хоть строение ребенка не отличается от взрослого, однако же у новорожденного все уменьшено в шесть и более раз, особенно у недоношенных. Так их ладошка может быть едва больше взрослой фаланги пальца.

Действовать приходится максимально точно и аккуратно. Для этого врачи пользуются специальными медицинскими инструментами небольшого размера. Например, оголовье стетоскопа для новорожденных - всего с двухрублевую монетку.

Если у малыша что-то болит, то сам он об этом не расскажет. Но врачи научились определять состояние своего крошечного пациента и без слов. Некоторые мамы даже отмечали, что Владимир может успокоить ребенка одним прикосновением.

«Когда ребенок долгое время лежит в реанимации, то уже знаешь, как он себя ведет, когда спокоен или, наоборот, встревожен. Вот, например, скопилась у него мокрота в легких, он сразу начинает нервничать и хныкать. А проведешь санацию легких – и он успокаивается», - объясняет Владимир.

На данный момент в отделении находятся 14 детей. Большая часть из них – недоношенные, весом меньше килограмма. «Тактика выхаживания для всех детей одинакова. Просто одним малышам требуется гораздо больше внимания и времени», - считает врач. Так самой маленькой девочке, весом 450 грамм, потребовалось больше трех месяцев, чтобы восстановиться и поехать домой.

Самый маленький ребенок весом 450 грамм Перинатальный центр "ДАР"

Но работать приходится не только с малышами, но еще и с их мамами. Здесь реаниматологи-анестезиологи берут на себя дополнительную роль психолога. Ведь пациентки очень переживают за жизнь своей крошки, особенно, когда видят своего ребенка в боксе, обвешанного проводами.

«Все мамы мечтают о том, чтобы родить здорового ребенка. А появление «торопыжки» происходит всегда неожиданно. Поэтому мы стараемся поддержать наших пациенток. В своей практике я заметил, что самый эффективный способ успокоить взволнованную маму – это простое человеческое общение», - считает Владимир.

Быстрее прийти в себя помогает и постоянное присутствие рядом с малышом. Независимо от тяжести состояния новорожденного, маму пускают в реанимацию, чтобы она не только наблюдала за ребенком, но и помогала его выхаживать. Всем тонкостям ухода женщин обучают врачи.

«Мамы у нас очень самостоятельные. Каждый три часа они приходят в специальную комнату, сцеживают молоко, а затем сами кормят детей через зонд. Они знают, какие необходимы дозировки и какие характеристики выставить на дозаторе, чтобы малыш кушал медленно. А после идут на пару часов отдыхать, чтобы снова вернуться к ребенку», - говорит специалист.

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства. akkdb.ru.

Самая благодарная награда

В конце ноября Владимир стал победителем в номинации – «Спасибо, доктор» премии "Золотой колибри". Он получил наибольшее количество добрых отзывов и слов благодарности от пациентов со всей России.

"Колибри" еще называют недоношенных малышей в честь самой маленькой птицы.

При этом для самого врача его участие в конкурсе стало сюрпризом. Ведь сам он даже не был в курсе.

«Так вышло, что коллеги без моего ведома отправили несколько кандидатур, в том числе и мою, на сайт конкурса и в социальные сети. И наши пациентки начали тут же голосовать и оставлять теплые отзывы. Неожиданно для меня, я набрал больше всех благодарностей по всей стране», - скромно рассказывает специалист.

И действительно, многие мамы очень благодарны за оказанную помощь.

«С его приходом у меня на душе становилось легче и спокойнее, и даже у малыша все показатели приходили в норму!» - отметила одна из пациенток.

Мама и ребенок. https://unsplash.com/

Ноша врача

Но в работе врача анестезиолога-реаниматолога бывают и темные дни. Особенно тяжело, когда новорожденного не удается спасти.

«К сожалению, стопроцентную гарантию того, что малыш выживет, никто дать не может. И порой врачи бывают бессильны. Но не все родители готовы с этим смириться: ведь для них в первую очередь виноват доктор. Так что приходилось в некоторых случаях и в следственный комитет ходить, давать объяснения», - говорит Владимир.

Но несмотря на это, врач пока выгорания не боится. Справиться со стрессом специалисту помогают поездки домой к родителям, любимые увлечения и занятия спортом. Со школы Владимир занимается баскетболом, а вскоре примет участие в корпоративном турнире с другими компаниями Барнаула. В прошлом году центр «ДАР» занял первое место, так что в этом году их команда серьезно настроена на победу.