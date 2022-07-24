Ласточки практически освободили Речной вокзал для сноса

По сообщению одной из активисток, ласточки «обманули» орнитологов — на выводок потомства им потребовалось не две недели, а целых два месяца, пишет Инцидент Барнаул.
Чтобы ласточки не возвращались на насиженные места, волонтеры снимали пустые гнезда.
В этом им помогали рабочие строительной компании.
«Для более детального изучения гнёзд компания „Селф“ предоставила передвижную вышку, рабочих, беспрецедентный случай в истории градостроительства в Алтайском крае», — говорят активисты.
По их наблюдениям, практически все ласточки покинули свои гнезда.
«Возможно, теперь комплекс из жилых домов на Речном вокзале будет называться «Ласточкино гнездо» и ласточки построят свои гнёзда уже под крышей нового дома," - говорят неравнодушные жители.
Напомним, по просьбе активистов снос Речного вокзала прекратили в конце мая.