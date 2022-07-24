Ласточки практически освободили Речной вокзал для сноса

Практически все птенцы ласточек покинули свои гнезда на Речном вокзале, сообщают барнаульские активисты-орнитологи, наблюдающие за пернатыми.

Ласточки и гнезда на Речном вокзале.

По сообщению одной из активисток, ласточки «обманули» орнитологов — на выводок потомства им потребовалось не две недели, а целых два месяца, пишет Инцидент Барнаул.

Чтобы ласточки не возвращались на насиженные места, волонтеры снимали пустые гнезда.

В этом им помогали рабочие строительной компании.

«Для более детального изучения гнёзд компания „Селф“ предоставила передвижную вышку, рабочих, беспрецедентный случай в истории градостроительства в Алтайском крае», — говорят активисты.

По их наблюдениям, практически все ласточки покинули свои гнезда.

«Возможно, теперь комплекс из жилых домов на Речном вокзале будет называться «Ласточкино гнездо» и ласточки построят свои гнёзда уже под крышей нового дома," - говорят неравнодушные жители.

Напомним, по просьбе активистов снос Речного вокзала прекратили в конце мая.