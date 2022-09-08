Латвийская православная церковь стала независимой от РПЦ

Сейм (парламент) Латвии в срочном порядке принял закон, согласно которому Латвийская православная церковь получает независимость от Московского патриархата, сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект о независимости местной церкви был внесен на рассмотрение парламента президентом страны Эгилсом Левитсом.

Власти страны утверждают, что это пойдет на пользу «православным верующим, всему обществу и национальной безопасности».

Во многом это связано с поддержкой Русской православной церковью специальной военной операции России на территории Украины. Местная церковь никаких заявлений на этот счет не делала.

До этого момента Латвийская православная церковь считалась самоуправляемой в составе РПЦ.

Ранее в Русской православной церкви приняли документ, по которому «изгонять бесов» теперь будут бесплатно.