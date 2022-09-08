11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Латвийская православная церковь стала независимой от РПЦ

Сейм (парламент) Латвии в срочном порядке принял закон, согласно которому Латвийская православная церковь получает независимость от Московского патриархата, сообщает «Коммерсантъ».

Православная церковь. Храм
Православная церковь. Храм
СС0

Законопроект о независимости местной церкви был внесен на рассмотрение парламента президентом страны Эгилсом Левитсом.

Власти страны утверждают, что это пойдет на пользу «православным верующим, всему обществу и национальной безопасности».

Во многом это связано с поддержкой Русской православной церковью специальной военной операции России на территории Украины. Местная церковь никаких заявлений на этот счет не делала.

До этого момента Латвийская православная церковь считалась самоуправляемой в составе РПЦ.

Ранее в Русской православной церкви приняли документ, по которому «изгонять бесов» теперь будут бесплатно.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость