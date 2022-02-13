В РПЦ рассказали, как женщина не могла забеременеть от телевизора не отходя

Митрополит Рязанский Марк назвал просмотр телевизора во время еды одной из причин бездетности и рассказал историю одной женщины, сообщает URA.RU .

Священник отметил, что тревожная информация в СМИ пугает людей и загоняет в депрессию.

В итоге это может привести к тому, что люди, если они часто смотрят телевизор, особенно во время еды, начинают бояться рожать детей.

В подтверждение митрополит рассказал историю про бездетную, но живущую в браке дочь его знакомой.

«Причина оказалась неожиданной. Когда ее отец пришел к одному священнику, он сказал, чтобы дочь, когда ест, меньше смотрела телевизор, тогда у нее будут дети. Она исполнила слова священника, перестала смотреть телевизор и стала счастливой мамой троих детей», — поведал Марк.

Ранее доктор медицинских наук Роман Бузунов посоветовал не читать много российских новостей, чтобы не мучили кошмары по ночам.