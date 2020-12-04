Чтобы не мучали кошмары врач посоветовал не читать много российских новостей

Доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал « Вечерней Москве », как избавиться от ночных кошмаров и почему они приходят, когда слипаются глаза.

Бузунов отметил, что лучший способ избавиться от кошмаров — не вызывать их. Для этого нужно просто не усиливать стресс.

«Посмотрели новости 15 минут утром, не надо больше мониторить информацию, не усугубляйте стресс. Посмотрите в окно, погуляйте по возможности», — посоветовал профессор.

По его словам, регулярная физическая нагрузка — лучшее антистрессовое и противотревожное средство.

«Чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день», — раскрыл сомнолог «тайную формулу», отпугивающую любой кошмар.

«Фредди Крюгер. Новый кошмар». altapress.ru

Также сомнолог на две категории поделил людей, которые видят ночные кошмары: первые — если снятся различные сюжеты, вторые — навязчивые кошмары.

В первом «сюжетном случае» сны являются своеобразным мультимедийным проигрыванием ситуаций , когда мозг пытается найти выход.

когда мозг пытается найти выход. При втором «кошмарном варианте» человек регулярно возвращается к пугающему сновидению и не может принять решение , забыть и адаптироваться.

В итоге кошмары могут привести к бессонице. Кстати, ранее ученые рассказали, что первым «отваливается» в организме человека при дефиците сна.

И чтобы запутать окончательно, напомним еще одну новость: эксперты нашли пользу ночных кошмаров — страх во сне помогает бороться со стрессом во время бодрствования.