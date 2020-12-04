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Здоровье

Чтобы не мучали кошмары врач посоветовал не читать много российских новостей

Доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал «Вечерней Москве», как избавиться от ночных кошмаров и почему они приходят, когда слипаются глаза.

"Фредди Крюгер. Новый кошмар".
"Фредди Крюгер. Новый кошмар".
altapress.ru

Бузунов отметил, что лучший способ избавиться от кошмаров — не вызывать их. Для этого нужно просто не усиливать стресс.

«Посмотрели новости 15 минут утром, не надо больше мониторить информацию, не усугубляйте стресс. Посмотрите в окно, погуляйте по возможности», — посоветовал профессор.

По его словам, регулярная физическая нагрузка — лучшее антистрессовое и противотревожное средство.

«Чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день», — раскрыл сомнолог «тайную формулу», отпугивающую любой кошмар.

&quot;Фредди Крюгер. Новый кошмар&quot;.
«Фредди Крюгер. Новый кошмар».
altapress.ru

Также сомнолог на две категории поделил людей, которые видят ночные кошмары: первые — если снятся различные сюжеты, вторые — навязчивые кошмары.

  • В первом «сюжетном случае» сны являются своеобразным мультимедийным проигрыванием ситуаций, когда мозг пытается найти выход.
  • При втором «кошмарном варианте» человек регулярно возвращается к пугающему сновидению и не может принять решение, забыть и адаптироваться.

В итоге кошмары могут привести к бессонице. Кстати, ранее ученые рассказали, что первым «отваливается» в организме человека при дефиците сна.

И чтобы запутать окончательно, напомним еще одну новость: эксперты нашли пользу ночных кошмаров — страх во сне помогает бороться со стрессом во время бодрствования.

&quot;Фредди Крюгер. Новый кошмар&quot;.
«Фредди Крюгер. Новый кошмар».
altapress.ru

А вот подборка из семи «отличных новостей», которые помогут вызвать ночные кошмары:

1. Эта новость настолько кошмарная, что мы даже не будем ее указывать. Просто перейдите по ссылке

2. Псих из алтайского села пытался отпилить голову девушке и устроил жуткую бойню после отказа в сексе

3. Возле кровати алтайской пенсионерки в полночь появился «молодой партизан» и потребовал 200 рублей

4. Алкоголь, наркотики и сердце. Почему странная девушка умерла во время стрима блогера Решетникова

5. Больше, чем Чикатило. Появился фильм про «ангарского маньяка» Попкова, убившего более 80 женщин

6. Жуткие куклы прятались в потайной комнате за шкафом в купленном доме

7. Ядовитый лори, сахарная летяга и «ржавые» кошки. Кто еще не спит ночью в новосибирском зоопарке?

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