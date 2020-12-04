Чтобы не мучали кошмары врач посоветовал не читать много российских новостей

Бузунов отметил, что лучший способ избавиться от кошмаров — не вызывать их. Для этого нужно просто не усиливать стресс.
«Посмотрели новости 15 минут утром, не надо больше мониторить информацию, не усугубляйте стресс. Посмотрите в окно, погуляйте по возможности», — посоветовал профессор.
По его словам, регулярная физическая нагрузка — лучшее антистрессовое и противотревожное средство.
«Чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день», — раскрыл сомнолог «тайную формулу», отпугивающую любой кошмар.
Также сомнолог на две категории поделил людей, которые видят ночные кошмары: первые — если снятся различные сюжеты, вторые — навязчивые кошмары.
- В первом «сюжетном случае» сны являются своеобразным мультимедийным проигрыванием ситуаций, когда мозг пытается найти выход.
- При втором «кошмарном варианте» человек регулярно возвращается к пугающему сновидению и не может принять решение, забыть и адаптироваться.
В итоге кошмары могут привести к бессонице. Кстати, ранее ученые рассказали, что первым «отваливается» в организме человека при дефиците сна.
И чтобы запутать окончательно, напомним еще одну новость: эксперты нашли пользу ночных кошмаров — страх во сне помогает бороться со стрессом во время бодрствования.
А вот подборка из семи «отличных новостей», которые помогут вызвать ночные кошмары:
1. Эта новость настолько кошмарная, что мы даже не будем ее указывать. Просто перейдите по ссылке
2. Псих из алтайского села пытался отпилить голову девушке и устроил жуткую бойню после отказа в сексе
3. Возле кровати алтайской пенсионерки в полночь появился «молодой партизан» и потребовал 200 рублей
4. Алкоголь, наркотики и сердце. Почему странная девушка умерла во время стрима блогера Решетникова
5. Больше, чем Чикатило. Появился фильм про «ангарского маньяка» Попкова, убившего более 80 женщин
6. Жуткие куклы прятались в потайной комнате за шкафом в купленном доме
7. Ядовитый лори, сахарная летяга и «ржавые» кошки. Кто еще не спит ночью в новосибирском зоопарке?