Лечение от бесплодия и заморозку биоматериала получат семьи мобилизованных

Министерство здравоохранения ответило на обращение президента общественной организации «Союз адвокатов России» Игоря Трунова. В ведомстве согласились выдать бесплатную квоту семьям мобилизованным на лечение бесплодия. Она будет действовать с 2022 по 2024 год.
Также министерство согласилось обеспечить бесплатную консервацию половых клеток.
Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022−2024 годы", — говорит Трунов.
Бесплатно воспользоваться законсервированным биоматериалом семьи смогут при наличии показаний по обязательному медицинскому страхованию.
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