28 декабря
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Жизнь

Лечение от бесплодия и заморозку биоматериала получат семьи мобилизованных

Семьи призванных по частичной мобилизации получат квоту на лечение бесплодия и бесплатное хранение биоматериала в криобанке. Об этом сообщает ТАСС.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Министерство здравоохранения ответило на обращение президента общественной организации «Союз адвокатов России» Игоря Трунова. В ведомстве согласились выдать бесплатную квоту семьям мобилизованным на лечение бесплодия. Она будет действовать с 2022 по 2024 год.

Также министерство согласилось обеспечить бесплатную консервацию половых клеток.

Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022−2024 годы", — говорит Трунов.

Бесплатно воспользоваться законсервированным биоматериалом семьи смогут при наличии показаний по обязательному медицинскому страхованию.

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