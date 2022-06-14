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Жизнь

Леди Гага может сыграть Харли Квинн в продолжении «Джокера» с Хоакином Фениксом

Американская певица и актриса Леди Гага может сыграть Харли Квинн в продолжении фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом. Напомним, первую картину снял режиссер Тодд Филлипс.

Леди Гага в фильме "Дом Гуччи"
Леди Гага в фильме "Дом Гуччи"
Кинопоиск

Как сообщает The Hollywood Reporter, Гага ведет переговоры об участии фильме. Продолжение получит название «Джокер: Безумие на двоих». Но официального подтверждения информации пока нет.

Ранее Тодд Филлипс сообщил о том, что сценарий картины уже готов. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлен исполнитель главной роли Хоакин Феникс, читающий сценарий.

Фильм «Джокер» вышел в 2019 году и стал одним из самых коммерчески успешных фильмов с высоким возрастным рейтингом. При бюджете в 55 миллионов долларов лента собрала в прокате больше миллиарда долларов, пишет «Культуромания».

Хоакин Феникс получил за главную роль премию «Оскар».

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