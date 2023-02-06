«Ледовый удар» зарегистрировали российские сейсмостанции

Это случилось во время образования становой трещины в ледовом покрове озера.

Ледовый удар инструментально зарегистрировали. Подвижка льда сопровождалась ощутимыми эффектами интенсивностью 4 балла.

Явление

Случившийся накануне ледовый удар — редкое явление. Становые трещины возникают при перепаде температур воздуха вследствие теплового расширения или сжатия ледяного покрова.

Ранее страшный подземный гул испугал жителей побережья Байкала. Паники также добавило отсутствие электричества. Это было мощное землетрясение. Оно произошло в Иркутской области рядом с Байкалом. Потом последовала серия афтершоков.

Жители почти 400 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии ощутили подземные толчки.