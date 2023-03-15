15 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Легкий юго-восточный ветер принесет на Алтай температуру до плюс 13 градусов

При ощутимом морозе ночью до минус 17 градусов, днем в Алтайском крае потеплеет.

Верба.
Верба.
Анна Зайкова.

До плюс 13 градусов — в предгорьях. Но преимущественно в регионе температура воздуха согреется до плюс 7, следует из данных алтайского Гидрометцентра.

В Барнауле днем прогнозируют температуру до плюс 5 градусов.

Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

Совсем скоро наступит день весеннего равноденствия, и, возможно, ночные морозы уступят новому времени года.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника. Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.

Таянье ледников сигнализирует об изменении климата в регионе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость