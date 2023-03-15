Легкий юго-восточный ветер принесет на Алтай температуру до плюс 13 градусов

До плюс 13 градусов — в предгорьях. Но преимущественно в регионе температура воздуха согреется до плюс 7, следует из данных алтайского Гидрометцентра.
В Барнауле днем прогнозируют температуру до плюс 5 градусов.
Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.
Совсем скоро наступит день весеннего равноденствия, и, возможно, ночные морозы уступят новому времени года.
Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника. Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.
Таянье ледников сигнализирует об изменении климата в регионе.