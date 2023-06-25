25 июня
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Жизнь

"Леса больше нет". В сети показали последствия разрушительного пожара в Алтайском крае

Пожарные локализовали страшный пожар в Егорьевском районе, бушующий с 19 июня, но разбираться с последствиями придется еще долго.

Последствия лесного пожара в Егорьевском районе.
Последствия лесного пожара в Егорьевском районе.
t.me/rbk_inc

Очевидец поделился опустошающими кадрами обстановки в любимом бору после пожара в Егорьевском районе.

На пике площадь распространения огня в лесу достигла почти 10 тыс. га. Для тушения привлекли специалистов из других регионов. Ситуация на контроле властей.

Сейчас спасатели продолжают бороться с оставшимися очагами. Лес продолжает гореть и тлеть.

"Сколько времени потребуется, чтобы природа исцелилась от этого страшного пожара..." - сокрушается житель Алтайского края.

Ранее алтайским спасателям спустя пять дней удалось локализировать лесной пожар в Егорьевском районе.

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