6 лет блужданий. Жительница Алтая высудила у Минфина РФ деньги за безрезультатное расследование полиции

Жительница Алтайского края добилась судебного решения о выплате ей компенсации за нарушение права на разумный срок судопроизводства и подала деньги на взыскание судебных издержек. Дело о хищении ее денег за шесть лет не завершилось ничем, виновные не найдены и тем более не наказаны. Теперь за нерасторопность полиции заплатит Минфин России.

С чего все началось

В 2014 году мошенники завладели деньгами жительницы края Любови Л., обманув ее и злоупотребив ее доверим.

«Улов» махинаторов составил почти 882 тыс. рублей — деньги она перевела на карту, причем сама взяла эту сумму взаймы, так что потом ей пришлось возвращать этот долг.

Так или иначе — их похитили. Женщина обратилась в отдел полиции «Троицкий», сообщила номер телефона мошенника и счет, на который перевела деньги. Эти материалы путешествовали из одного отдела полиции МВД к другому более пяти лет.

Полиция. vk.com/mvd22

Приключение уголовного дела в России

Из решения суда видно, какими сложными маршрутами передвигалось ее заявление о преступлении. Вопрос о подведомственности и возбуждении уголовного дела решался три года — с 2014-го по 2017-й. Приведем этот маршрут с некоторыми сокращениями.

Заявление она подала в барнаульскую полицию 25 февраля 2014 года. Вот как движение ее заявления и материалов проверки описывает пятый апелляционный суд.

В период с указанной даты материал неоднократно направлялся из Барнаула в отдел МВД России по городскому округу Солнечногорск, а также передавался для проведения проверочных мероприятий из отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск в отдел МВД России по Южнопортовому району Москвы, откуда был направлен в отдел МВД России по району Печатники Москвы, а потом вновь в отдел МВД России по городскому округу Солнечногорск.

Документы. pixabay.com.

Так прошло три года. В 2017 году материалы находились в полиции Солнечногорска. Попали они к и.о. дознавателя, который, видимо, решил поставить точку и отказал в возбуждении уголовного дела. Причем, как ни странно, в связи с отсутствием события преступления.

Между тем, другой, вышестоящий, чин полиции в Солнечногорске решил, что все-таки надо провести дополнительную проверку. Он стал хлопотать, чтобы прокурор отменил отказ.

Однако, как указано в судебном решении, материалы были утеряны. Восстановили их и зарегистрировали только в 2020 году.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Пожаловалась президенту

Но терпение женщины закончилось раньше. В 2017 году она пожаловалась в приемную президента России. И, надо сказать, это помогло. Ее заявление переправили в ГУ МВД России, откуда передали по подведомственности в отдел полиции по Косихинскому району «Троицкий».

Здесь наконец-то началось хоть какое-то движение. 23 октября 2017 года полицейские возбудили уголовное дело. Составили план оперативно-следственных мероприятий, допросили женщину и свидетелей, отправили запрос в Сбербанк. Любовь Л. признали потерпевшей.

Увы, алтайские полицейские продвинулись ненамного дальше, чем московские и солнечногорские. В марте 2020 года следствие приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого».

Общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу с даты сообщения о преступлении составила 6 лет 1 месяц.

Здание Алтайского краевого суда. Михаил Хаустов

Что решил суд

Иск к Минфину России и МВД России женщина подала уже летом 2020 года. Она заявила, что ее право на разумный срок уголовного судопроизводства нарушено и просила взыскать с ответчиков компенсацию в 300 тыс. рублей.

Суд поддержал ее: следственные действия, предпринятые сотрудниками полиции, не являлись в полной мере эффективными и достаточными для раскрытия преступления, заявили судьи.

Большого объема следственных действий они не усмотрели — проведенных допросов и запросов об истребовании информации оказалось слишком мало.

«Анализ причин длительного срока судопроизводства по данному уголовному делу свидетельствует о том, что основными факторами такой длительности явились не сложность дела и необходимость производства большого числа следственных действий, а нераспорядительные и неэффективные действия органов предварительного следствия и дознания, длительные периоды бездействия органов предварительного следствия», — решили судьи.

Но финансовые требования жительницы края удовлетворили только частично: с Минфина России в ее пользу взыскали 92 тыс. рублей плюс 300 рублей — госпошлина. Пятый апелляционный суд вынес решение по делу еще в августе, а накануне Нового года женщина взыскала с ответчиков судебные расходы.