13 августа
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Жизнь

Льет как из ведра. Алтайский край «взяли в плен» мощный дождь, гром и град (обновлено)

Сильный ливень «стеной» и гроза нахлынули на Барнаул 13 августа. Рассказываем и показываем, что происходит на улицах краевой столицы во время потопа.

Ливень прошел в Барнауле 13.08.2022.
Ливень прошел в Барнауле 13.08.2022.
altapress.ru

В центре города, в районе пр. Красноармейский, ливень длился более часа. На дорогах вода буквально «разлилась рекой» так, что обувь намокает в считаные минуты (или даже секунды).

Не пощадила стихия и частный сектор на ул. Короленко. Насыпные дороги здесь превратились в прелестные (но не очень удобные) грязевые ванны, а асфальтированные — в большую лужу. Однако дома на кадрах почти не заметны: они как в тумане.

Кстати, по зданиям погодное явление тоже «ударило». Водосточные трубы не справляются.

А вот еще кадры, на которых Барнаул — сплошной дождь.

Отметим, что погода «капризничает» и в других уголках Алтайского края. В поселке Александровка Калманского района не обошлось без града размером с орех. Его фотографиями поделился участник сообщества «Инцидент» в «ВКонтакте».

Град в Калманском районе 13.08.2022.
Град в Калманском районе 13.08.2022.
«Инцидент Барнаул».

Обновлено в 17:02

Как сообщает очевидец, в Барнауле на ул. Солнечная Поляна, 49 заметили шаровую молнию оранжевого цвета. Однако сфотографировать ее не удалось, пишет «В курсе 22».

Напомним, ранее региональный Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Подробнее об этом и погоде на 14−15 августа — в прогнозе.

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