28 августа
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Жизнь

Личные данные 44 млн пользователей российского онлайн-кинотеатра утекли в Сеть

В свободный доступ в Интернет утекли данные 44 млн пользователей онлайн-кинотеатра «СТАРТ». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал «Утечки информации».

Компьютер, ноутбук.
Компьютер, ноутбук.
СС0

В слитой базе находятся 72 гигабайта данных о почти 44 миллионах пользователей. Эта информация включает в себя имена и фамилии абонентов, адреса электронной почты, пароли, IP-адреса, страну, а также дату начала и окончания подписки, последнего входа в систему.

В открытый доступ попали данные более 24 миллиона пользователей из России, 2,3 миллиона и 2,1 миллиона — из Казахстана и Китая, 1,7 миллиона — из Украины.

База данных была скопирована не раньше сентября 2021 года, в ней базе содержатся более 7 млн актуальных электронных почт.

Ранее утечка данных произошла в Почте России.

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