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Жизнь

Лидер Rammstein закидал поклонников тортами на концерте в Новосибирске

В новосибирском Экспоцентре 17 марта прошел концерт скандального музыканта Тилля Линдеманна, поклонников был полный зал, пишет Om1.ru.

Тиль Линдеманн.
Тиль Линдеманн.
Открытые источники.

Судя по кадрам с концерта, на десерт артист приберег несколько тортов, которые по очереди кидал со сцены.


Поклонники радовались тортам, летевшим в зал один за другим, а некоторые фанаты даже попробовали на вкус кондитерские изделия.

Стоит отметить, что концерт состоялся несмотря на возмущения некоторых общественников, помощников депутатов и сплоченных в «единый кулак» новосибирских феминисток.

Напомним, ранее общественник Роман Котик потребовал отменить концерт, поскольку, по его мнению, на мероприятии могут отснять «материал порнографического характера».

Сибирские феминистки и вовсе назвали лидера Rammstein «насильником». Они потребовали запретить концерт, потому что, по их убеждению, от действий Линдеманна страдают женщины.

Причиной такого отношения к Линдеманну стал скандал из-за клипа Till the End, в котором снялись россиянки.

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