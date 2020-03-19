Лидер Rammstein закидал поклонников тортами на концерте в Новосибирске

Судя по кадрам с концерта, на десерт артист приберег несколько тортов, которые по очереди кидал со сцены.
Поклонники радовались тортам, летевшим в зал один за другим, а некоторые фанаты даже попробовали на вкус кондитерские изделия.
Стоит отметить, что концерт состоялся несмотря на возмущения некоторых общественников, помощников депутатов и сплоченных в «единый кулак» новосибирских феминисток.
Напомним, ранее общественник Роман Котик потребовал отменить концерт, поскольку, по его мнению, на мероприятии могут отснять «материал порнографического характера».
Сибирские феминистки и вовсе назвали лидера Rammstein «насильником». Они потребовали запретить концерт, потому что, по их убеждению, от действий Линдеманна страдают женщины.
Причиной такого отношения к Линдеманну стал скандал из-за клипа Till the End, в котором снялись россиянки.