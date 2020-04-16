Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 апреля 9°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Лыжник сборной России рассказал, почему на Алтае нет коронавируса

Лыжник сборной России Андрей Собакарев находится в Республике Алтай, в селе Элекмонар. В интервью Sport24 он назвал недостаточно развитую медицину причиной отсутствия случаев заражения коронавирусом.

Контроль в горно-алтайском аэропорту.
Контроль в горно-алтайском аэропорту.
http://04.rospotrebnadzor.ru/

Спортсмен считает, что вируса нет, потому что не диагностируют.

«Здесь не так хорошо развита медицина. Конечно, есть больницы, но они не в каждом населенном пункте. В каких-то местах есть какие-то фельдшерские дома. У нас закрыли все туристические базы, пытаются как-то контролировать въезжающих людей на машинах», — рассказывает Собакарев.

При этом он отмечает, что очень жесткие меры предпринимаются в аэропорту. Когда они прилетали с женой из Новосибирска, который не входил в список регионов с рекомендованным карантином, то проверка «была серьезная» — у прибывших взяли номера телефонов, узнали, куда они поедут, долго не выпускали.

«Да, здесь, на Алтае, ситуация стабильная, но мы с женой — она врач — думаем, что, возможно, случаи есть, но они пока не диагностированы или протекают в легкой форме. Поэтому люди не обращаются в больницу, потому что просто боятся», — сказал спортсмен.

По данным на утро 16 апреля в Республике Алтай случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. На контроле — 182 человека, все здоровы, находятся на домашнем карантине.

Ранее член госсобрания региона Ержанат Бегенов предположил, что случаев Covid-19 в республике нет из-за древней принцессы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость