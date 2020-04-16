Лыжник сборной России рассказал, почему на Алтае нет коронавируса

Спортсмен считает, что вируса нет, потому что не диагностируют.
«Здесь не так хорошо развита медицина. Конечно, есть больницы, но они не в каждом населенном пункте. В каких-то местах есть какие-то фельдшерские дома. У нас закрыли все туристические базы, пытаются как-то контролировать въезжающих людей на машинах», — рассказывает Собакарев.
При этом он отмечает, что очень жесткие меры предпринимаются в аэропорту. Когда они прилетали с женой из Новосибирска, который не входил в список регионов с рекомендованным карантином, то проверка «была серьезная» — у прибывших взяли номера телефонов, узнали, куда они поедут, долго не выпускали.
«Да, здесь, на Алтае, ситуация стабильная, но мы с женой — она врач — думаем, что, возможно, случаи есть, но они пока не диагностированы или протекают в легкой форме. Поэтому люди не обращаются в больницу, потому что просто боятся», — сказал спортсмен.
По данным на утро 16 апреля в Республике Алтай случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. На контроле — 182 человека, все здоровы, находятся на домашнем карантине.
Ранее член госсобрания региона Ержанат Бегенов предположил, что случаев Covid-19 в республике нет из-за древней принцессы.