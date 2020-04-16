Лыжник сборной России рассказал, почему на Алтае нет коронавируса

Лыжник сборной России Андрей Собакарев находится в Республике Алтай, в селе Элекмонар. В интервью Sport24 он назвал недостаточно развитую медицину причиной отсутствия случаев заражения коронавирусом.

Спортсмен считает, что вируса нет, потому что не диагностируют.

«Здесь не так хорошо развита медицина. Конечно, есть больницы, но они не в каждом населенном пункте. В каких-то местах есть какие-то фельдшерские дома. У нас закрыли все туристические базы, пытаются как-то контролировать въезжающих людей на машинах», — рассказывает Собакарев.

При этом он отмечает, что очень жесткие меры предпринимаются в аэропорту. Когда они прилетали с женой из Новосибирска, который не входил в список регионов с рекомендованным карантином, то проверка «была серьезная» — у прибывших взяли номера телефонов, узнали, куда они поедут, долго не выпускали.

«Да, здесь, на Алтае, ситуация стабильная, но мы с женой — она врач — думаем, что, возможно, случаи есть, но они пока не диагностированы или протекают в легкой форме. Поэтому люди не обращаются в больницу, потому что просто боятся», — сказал спортсмен.

По данным на утро 16 апреля в Республике Алтай случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. На контроле — 182 человека, все здоровы, находятся на домашнем карантине.

Ранее член госсобрания региона Ержанат Бегенов предположил, что случаев Covid-19 в республике нет из-за древней принцессы.