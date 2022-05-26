Ложь и провокация! Александр Молотов ответил на обвинения оппонентов о позиции социалистов по возврату пенсионного возраста

Еще до начала сессии на официальных страницах КПРФ начала появляться ложная информация о том, что фракция социалистов проголосует против законопроекта.

Руководитель депутатского объединения Александр Молотов ответил на заявления оппонентов:

— Несмотря на различного рода фейки, вбрасываемые некоторыми СМИ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на снижение пенсионного возраста. Я напомню, что наша фракция несколько раз вносила соответствующий законопроект в Государственную Думу. Последний раз он был отклонен парламентским большинством в декабре 2021 года. Мы поддержали также запрос в Конституционный суд РФ о соответствии пенсионной реформы Основному закону страны. Мы собирали подписи для обращения в КС о проверке отсутствия индексации пенсии работающим пенсионерам. Наша позиция неизменна!

Однако, у нашей фракции есть вопросы и к данной законодательной инициативе, и к позиции фракции КПРФ и краевых коммунистов. В прошлом созыве всегда, когда наша фракция вносила свои социальные инициативы, коммунисты голосовали за них, обвиняя нас в популизме и непроработанности законопроектов. Хотя с точки зрения юридического оформления они всегда были проработаны. Если мы писали финансовое обоснование, то указывали сколько нужно средств, сколько выпадающих доходов и показывали их источники. В этой же законодательной инициативе указана лишь сумма — 604 миллиарда рублей. Возникает вопрос об источниках финансирования. В условиях сегодняшних санкций и ведущейся специальной военной операции, подобного рода предложения воспринимаются исключительно, как популистские.

Особенно неприятно и обидно, что в этой ситуации, когда СР-ЗП поддерживает эту инициативу, депутаты-коммунисты пишут на официальных страницах КПРФ откровенные фейки о позиции социалистов. История с законодательной инициативой началась не сегодня. На прошлой сессии она была исключена из повестки в силу наличия отрицательного заключения профильного комитета по социальной политике. Хотя наши депутаты ее поддержали. Со слов товарища Арцибашева на сайте КПРФ написали, что за исключение вопроса из повестки дружно проголосовали ЕР, ЛДПР, СР-ЗП и Комросы. Но это же откровенная ложь!