Лучи Победы осветили ночное небо над Барнаулом к 80-летию начала ВОВ

22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Лучи Победы», сообщает мэрия города.

Лучи Победы над Барнаулом. 22 июня 2021 года.

Чтобы озарить лучами ночное небо над городом, специальные световые установки разместили на склоне Нагорного парка.

«Аналогичное мероприятие проходит во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести России», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, Барнаулу почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено указом президента в мае 2021 года.

После этого в столице Алтайского края решили установить стелу с гербом города и словами Путина о присвоении звания.

21 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко накануне Дня памяти и скорби принял участие в общероссийской акции «Свеча памяти».