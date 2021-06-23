Лучи Победы осветили ночное небо над Барнаулом к 80-летию начала ВОВ

Чтобы озарить лучами ночное небо над городом, специальные световые установки разместили на склоне Нагорного парка.
«Аналогичное мероприятие проходит во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести России», — подчеркнули в мэрии.
Напомним, Барнаулу почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено указом президента в мае 2021 года.
После этого в столице Алтайского края решили установить стелу с гербом города и словами Путина о присвоении звания.
21 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко накануне Дня памяти и скорби принял участие в общероссийской акции «Свеча памяти».