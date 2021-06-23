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Жизнь

Лучи Победы осветили ночное небо над Барнаулом к 80-летию начала ВОВ

22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Лучи Победы», сообщает мэрия города.

Лучи Победы над Барнаулом. 22 июня 2021 года.
Лучи Победы над Барнаулом. 22 июня 2021 года.
«Вечерний Барнаул». Фото: Михаил Полубедов.

Чтобы озарить лучами ночное небо над городом, специальные световые установки разместили на склоне Нагорного парка.

«Аналогичное мероприятие проходит во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести России», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, Барнаулу почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено указом президента в мае 2021 года.

После этого в столице Алтайского края решили установить стелу с гербом города и словами Путина о присвоении звания.

21 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко накануне Дня памяти и скорби принял участие в общероссийской акции «Свеча памяти».

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