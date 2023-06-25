25 июня
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Жизнь

"Лучи Победы" озарили небо над Нагорным парком в Барнауле

Барнаул присоединился к акции "Лучи Победы" в память о событиях Великой Отечественной войны 24 июня, сообщает "Вечерний Барнаул".

"Лучи Победы" озарили небо над Барнаулом.
"Лучи Победы" озарили небо над Барнаулом.
barnaul.press

Ночное небо над городом озарили лучи прожекторов в память обо всех отданных за Победу жизнях.

Подсветку увидели в разных точках Барнаула. А полюбоваться вблизи приехали горожане разных возрастов.

Для жителей города выступили творческие коллективы АлтГПУ, а также военнослужащие.

В Барнауле акцию проводят уже третий раз. Для городов-героев и городов воинской славы и трудовой доблести она стала традиционной.

Справка: 24 июня в 1945 года прожектора освещали небо над Красной площадью Москвы во время парада в честь Великой Победы Советского Союза над фашистской Германией. В настоящее время акция «Лучи Победы» проходит ежегодно.

Ранее Пригожин покинул Ростов-на-Дону после переговоров с Лукашенко.

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