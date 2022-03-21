Лучший город для молодёжи: студенты Барнаула оценили работу мэрии

Накануне мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался о деятельности администрации в 2021 году. В своей речи градоначальник обратился к молодёжи города, подчеркнув, что их свежий взгляд на жизнь краевой столицы дает новый вектор для дальнейшего развития, решения городских проблем и повышения качества жизни.

Представители молодёжных движений города призыв услышали и поделились своим мнением о работе мэрии.

Как считает руководитель Алтайского регионального отделения «Волонтёры Победы», председатель общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память» в регионе Алина Горлова, внимание со стороны администрации города к проектам, которые реализует молодёжь, — одно из самых лучших во всей стране.

— Движение «Волонтёры Победы» вместе с партией «Единая Россия» активно занимается работой по продвижению и реализации самых разных проектов, направленных на помощь и заботу о ветеранах, на сохранение памяти о наших героях, патриотическое воспитание как школьников, так и наших сверстников — студентов и рабочей молодёжи. Наши мероприятия реализуются в сотрудничестве с администрациями городов. И тут я хочу в очередной раз поблагодарить лично Вячеслава Генриховича и всех сотрудников администрации. Ведь, к сожалению, не все города могут похвастаться таким отличным сотрудничеством с мэрией, а мы можем! Нас слышат, нам дают возможность реализации, наши проблемы с организацией и логистикой всегда решаются оперативно. Это здорово и придает дополнительных сил на волонтёрскую деятельность, — рассказала Алина Горлова.

О большой поддержке молодёжи в Барнауле говорит и председатель Молодежного Парламента города Николай Савинский.

— Мы ежедневно ощущаем большую поддержку со стороны главы города Вячеслава Генриховича и со стороны каждого комитета в городской администрации. Работа Молодежного Парламента построена по принципу выработки конкретных решений по вопросам, волнующих студентов и работающую молодёжь, и реализации этих решений. И я отмечу, что только работая вместе с администрацией мы смогли воплотить десятки социально-значимых проектов, вовлекая более 5 000 барнаульцев в них. Здорово, что ежегодно уровень Молодежного Парламента в жизни города растет, а в администрации к нам относятся на равных. Простой пример: руководители городских комитетов, заместители мэра, сам мэр и депутаты гордумы с удовольствием принимают участия в наших заседаниях и мероприятиях, выдерживают наши многочисленные вопросы, дают дельные советы, — сказал Николай Савинский.

Единогласное мнение молодого парламентария и волонтёра: администрация Барнаула всегда готова дать площадку юным активистам и поддержать любой социально-значимых проект.