24 октября 7°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Львы по знаку зодиака чаще других прививаются от коронавируса

Департамент здравоохранения американского штата Юта выяснил, представители каких знаков зодиака чаще всех вакцинируются от ковида, сообщает РИА «Новости».

Знаки Зодиака.
Знаки Зодиака.
из открытых источников в интернете

В США специалисты собрали анонимные данные о датах рождения тех, кто уже привился, и сравнили с информацией о доли населения, представленной каждым знаком зодиака.

Результаты исследования депздрав штата Юта опубликовал в своем Twitter.

Лидерами по количеству вакцинированных оказались представители знака Лев (70%).


В числе передовиков также оказались Водолеи (67%), Овны (59%) и Стрельцы (59%). За ними следуют Раки (58%), Близнецы (55%), Весы (54%) и Рыбы (51%).

Аутсайдерами стали Козероги (51%), Девы (50%) и Скорпионы (46%).

Как пояснили в департаменте, таким способом они пытаются популяризировать важность вакцинации среди сограждан.

Напомним, в России вакцинацию популяризируют QR-кодами, без наличия которых общественная жизнь человека фактически сводится к нулю. Ранее минздрав Алтайского края опубликовал инструкцию, как получить код.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость