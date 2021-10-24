Львы по знаку зодиака чаще других прививаются от коронавируса

Департамент здравоохранения американского штата Юта выяснил, представители каких знаков зодиака чаще всех вакцинируются от ковида, сообщает РИА «Новости» .

из открытых источников в интернете

В США специалисты собрали анонимные данные о датах рождения тех, кто уже привился, и сравнили с информацией о доли населения, представленной каждым знаком зодиака.

Результаты исследования депздрав штата Юта опубликовал в своем Twitter.

Лидерами по количеству вакцинированных оказались представители знака Лев (70%).

Now that Mercury is not in retrograde, we're just going to leave this here...



(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY — Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19, 2021



В числе передовиков также оказались Водолеи (67%), Овны (59%) и Стрельцы (59%). За ними следуют Раки (58%), Близнецы (55%), Весы (54%) и Рыбы (51%).

Аутсайдерами стали Козероги (51%), Девы (50%) и Скорпионы (46%).

Как пояснили в департаменте, таким способом они пытаются популяризировать важность вакцинации среди сограждан.

Напомним, в России вакцинацию популяризируют QR-кодами, без наличия которых общественная жизнь человека фактически сводится к нулю. Ранее минздрав Алтайского края опубликовал инструкцию, как получить код.